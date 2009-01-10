تمامی کشتارگاههای سنتی مازندران تعطیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش از ظهر شنبه در نخستین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذائی مازندران در استانداری افزود: رسانه ها و صداو سیما باید با فرهنگ سازی و ساخت برنامه های مستند جهت اقبال سرمایه گذاران نسبت به احداث کشتارگاه های صنعتی برنامه ریزی کنند.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون بیش از 20 کشتارگاه سنتی در استان وجود دارد و برنامه ریزی برای احداث چهار کشتارگاه صنعتی در مازندران صورت گرفته است.

قناعت با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه سفر دولت ایجاد چهار کشتارگاه صنعتی در مازندران مقرر شده است تصریح کرد: به زودی عملیات اجرائی ساخت کشتارگاه صنعتی نشتارود آغاز خواهد شد.

مدیر کل دامپزشکی مازندران نیز با بیان اینکه هم اکنون کشتارگاه صنعتی ساری فعالیت دارد اظهار داشت: به زودی فعالیت رسمی کشتارگاه صنعتی بندپی بابل از محل سفر مقام معظم رهبری آغاز خواهد شد.

دکتر مجید مختاری افزود: ساماندهی کشتارگاههای دام مازندران دو سال به طول انجامیده و ایجاد کشتارگاههای صنعتی در مازندران به صورت منطقه ای مدنظر برنامه ریزان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون فعالیت کشتارگاههای سنتی ساری، قائم شهر، جویبار و نکاء مسکوت مانده است افزود: ظرفیت کشتار کشتارگاههای موجود سنتی استان با یک شیفت کاری کشتارگاههای صنعتی مازندران برابری می کند.

به گفته مختاری، هم اکنون ظرفیت کشتار سالانه یک شیفت کاری کشتارگاههای صنعتی فعال است 45 هزار راس دام سنگین و 330 هزار راس دام سبک است.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی برای تبدیل کشتارگاه های سنتی به صنعتی نیازمند کمک رسانه ها است اظهار داشت: کشتارگاههای سنتی فعال موجود استان عوارض زیست محیطی زیانباری برای جامعه دارند.

مدیر کل اجتماعی استانداری مازندران نیز با اشاره به اینکه تبدیل همه کشتارگاههای سنتی به صنعتی در مازندران برای سرمایه گذاران مقرون به صرفه نیست اظهار داشت: باید با تعطیلی کشتارگاههای سنتی نسبت به تجمیع کشتارگاههای صنعتی در مناطق برنامه ریزی کرد.

رسول علی اشرفی پور، مدیر کل حفاظت از محیط زیست مازندران نیز با اشاره به اینکه امکان ایجاد کشتارگاههای صنعتی در همه شهرستان های استان موجود نیست گفت: جاره ای جز توجه به کشتارگاههای صنعتی در اشل منطقه ای نیست.