اعتصاب در كره جنوبي امروز نيز ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر، هزاران كارگر راه آهن در كره جنوبي روز دوشنبه درسومين روز اعتصاب در محل كار خود حاضر نخواهند شد. اعتصاب كارگران در كره جنوبي سبب بروز اختلال شديد در حمل و نقل اين كشور شده است.

آسوشيتدپرس با اعلام اين مطلب از سئول، افزود: بيش از هشت هزار كارگر راه آهن در اعتصاب به سر مي برند .

دولت كره جنوبي اين اعتصاب را غيرقانوني مي داند و به كارگران هشدار داده است كه چنانچه به كار خود بازنگردند، با برخورد جدي دولت و اخراج قطعي روبرو خواهند شد.

روه مو هيون ريييس جمهور كره جنوبي اظهار داشت: دولت تدابير جديدي براي رفتار با كارگران به كار خواهد گرفت. وي افزود: دولت كره جنوبي بيش از اين توان تحمل رعايت نشدن قانون را ندارد.

حدود صدهزار كارگر از بخشهاي ديگر نيز براي درخواست شرايط بهتر كاري در هفته جاري دست به اعتصاب خواهند زد.