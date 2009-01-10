آغاز جشنواره بیست و هفتم تئاتر فجر با "ایران ایران" رویگری

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر امسال همزمان با سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران برپا می‌شود. از این رو در کنار بخش ویژه انقلاب جشنواره برنامه‌های مختلفی نیز با این مضمون در مراسم افتتاحیه در نظر گرفته شده است.

بنا به اعلام ستاد خبری جشنواره، مراسم افتتاحیه جشنواره بیست و هفتم تئاتر فجر نیز دارای برنامه‌های متنوعی با مضمون سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب است که از آن جمله می‌توان اجرای سرود‌های انقلابی به خوانندگی رویگری بازیگر باسابقه سینما، تئاتر و تلویزیون نام برد.

کارگردان مراسم افتتاحیه محمود فرهنگ است و آزاد کردن 30 کبوتر سفید توسط خانواده شهید قشقایی، حرکت 30 موتورسوار از 30 نقطه مختلف شهر تهران به سمت مجموعه تئاتر شهر و مراسم نورافشانی از برنامه‌های ویژه آن است.

بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از دوم تا یازدهم بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود.