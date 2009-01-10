از این تعطیلات کلافه شده ام/ الجزیره بازیکن 20 میلیون دلاری خریده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی که در حاشیه تمرین صبح امروز استقلال با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه این تعطیلات تمامی برنامه های تیم ما را به هم زده و به یک معضل بزرگ برای ما تبدیل شده است. به شخصه از این تعطیلات کلافه شده ام.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما نمی دانیم که آیا باز هم این تعطیلات ادامه خواهد داشت یا دیگر تا پایان لیگ تعطیلاتی اینچنینی و طولانی نخواهیم داشت. ما باید طوری برنامه ریزی کنیم که بتوانیم بازیکنانمان را تا پایان لیگ و حتی حضور در لیگ قهرمانان آسیا آماده نگه داریم ولی متاسفانه این برنامه ریزی ما را هم گیج کرده و ما هر روز با یک برنامه جدید از فدراسیون فوتبال روبرو می شویم.

قلعه نویی در خصوص حضور استقلال در لیگ قهرمانان آسیا و قرعه این تیم گفت: ما به همراه صباباتری در گروههای سختی قرار گرفته ایم و برنامه ریزی زیادی را می طلبد که بتوانیم از این مسابقات سربلند بیرون آمده و برای کشور خود افتخار کسب کنیم. ما ستادی را تدارک دیده ایم که تمامی مسابقات تیمهای حریف در گروه خودمان را آنالیز کرده و تمامی بازیکنان حریفان را زیر نظر داشته تا بتوانیم با شناختی که از آنان پیدا می کنیم به نقاط منفی آنها پی برده و از آنجا بتوانیم ضربه نهایی را بزنیم.

سرمربی تیم استقلال در ادامه خاطر نشان کرد: در گروه ما الجزیره و الاتحاد دو حریف بسیار سرسخت هستند و ما باید با غلبه بر این دو بتوانیم به مراحل بعدی صعود کنیم. اهمیت موفقیت در این مسابقات برای همه تیم ها بسیار زیاد است و به عنوان مثال تیم فوتبال الجزیره برای حضور موفق در این دوره از مسابقات لیگ بازیکن را به مبلغ 20 میلیون دلار خریداری کرده است.

وی در خصوص برگزاری مسابقات لیگ و لیگ قهرمانان گفت: این مسابقات در روزهای آینده فاصله زمانی بسیار کوتاهی خواهد داشت و امیدوار هستم که بچه ها بتوانند با آمادگی جسمانی خود تمامی این مسابقات را با موفقیت پشت سر بگذارند.