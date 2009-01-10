تعداد رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان به سه رشته افزایش یافت

رضاعلی محسنی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از جذب دانشجو در رشته تحصیلی کارشناسی ارشد زراعت در این دانشگاه خبر داد.

وی اظهار داشت: شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری پس از بررسی وضعیت اعضای هیئت علمی و امکانات آموزشی و پژوهشی مورد نیاز با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد زراعت در واحد گرگان موافقت کرد.

به گفته محسنی، پیش از این رشته های زیست شناسی علوم گیاهی و زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه وجود داشت.

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در چهاردهم مهرماه سال 1366 تاسیس و هم اکنون دارای شش هزار و 500 نفر دانشجو در 53 رشته تحصیلی در مقاطع تحصیلی کاردانی تا کارشناسی ارشد و دارای 130عضو هیئت علمی تمام وقت است.