مهدهاي كودك حق افزايش شهريه ها را در تابستان ندارند

دكتر مجيد ترابي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : مهدهاي كودك تنها در صورت ارائه برنامه هاي تفريحي و آموزشي مانند كلاس شنا ، كتابخانه ، اردو ، كلاس موسيقي ، نقاشي سفال گري و يا بازديد از مراكز علمي و تفريحي مي توانند متناسب با اين فعاليتها هزينه خود را تنظيم كنند .

وي به تفاهم نامه بهزيستي با تعزيرات حكومتي در همين راستا اشاره كرد و افزود : بر اساس اين تفاهم نامه كارشناسان سازمان در طول سال با مراجعه به مهدهاي كودك از نزديك فعاليت آنها را مورد ارزيابي قرار مي دهند ، همچنين شهروندان نيز مي توانند در صورت داشتن هر گونه شكايتي در زمينه خدمات دهي نامطلوب ، مطالبه شهريه بالا و حتي بدرفتاري با كودكان ضمن تماس با دفاتر امور كودكان بهزيستي در استان محل سكونت خود موارد شكايت را مطرح كرده و مطمئن باشند كه در اولين فرصت كارشناسان امر براي اطلاع از صحت و سقم قضيه و رسيدگي به وضعيت موجود، مورد را پيگيري خواهند كرد .

ترابي در ادامه بالا بودن هزينه ها ، استيجاري بودن ساختمان مهد كودك و كمبود يارانه را از مهمترين مشكلات مديران در اداره مهدهاي كودك دانست و تصريح كرد : به هر حال در فصل تابستان ، مهدهاي كودك هزينه هاي بيشتري را براي ارائه خدمات متحمل مي شوند ، همچنين از نظر نوع و كيفيت ارائه خدمات شامل نحوه پر كردن اوقات كودكان با برنامه هاي تفريحي ، كيفيت غذا و نحوه اياب و ذهاب آنها نيزدراين زمينه بي تاثير نيست ، پس صرفا گفتن اينكه مهدهاي كودك نبايد براي تامين هزينه هاي خود شهريه ها را افزايش دهند آنها نيز به دليل ناتواني در تامين هزينه ها مجبور به تعطيل كردن اين مراكز مي شوند.

مدير كل دفتر كودكان و نوجوانان بهزيستي به لزوم تغيير نگرش خانواده ها و حتي مسئولين در خصوص ضرورت وجود مهد هاي كودك در كشور و در نتيجه حمايت بيشتر از اين مراكز اشاره و تصريح كرد : اين نگرش كه مهدهاي كودك نيز مانند مدارس فصلي و مقطعي بوده وبايد در تابستان تعطيل باشند به هيچ وجه صحيح نبوده و در حال حاضر مهدهاي كودك كشور به جز تعطيلات رسمي در مجموع 50 هفته در سال فعال هستند .