برنامه های 5 رشته قایقرانی در بازیهای آسیایی گوانگجو اعلام شد

نایب رئیس فدراسیون قایقرانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه های فدراسیون قایقرانی برای حضوری موفق در بازیهای آسیایی گوانگجو تدوین و دو هفته ای است به سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ارائه شده است.

غلامرضا امینی اظهار داشت: قایقرانی قصد دارد حداقل در پنج رشته در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو شرکت کند که به همین منظور برنامه های استخدام مربیان خارجی، اردوهای داخلی و برون مرزی، رقابتهای خارج ازکشور در رشته های روئینگ، دراگون بت، آبهای آرام، اسلالوم و سیلینگ تدوین شده است.

وی در ادامه گفت: در این بین وضعیت رشته اسلالوم برای حضور در بازیهای آسیایی قطعی نشده است زیرا اجرای برنامه های این رشته نیازمند داشتن امکانات از جمله پیست استاندارد در کشور است.

امینی خاطرنشان کرد: ما در اولین اقدام برای شرکت تیم های قایقرانی کشورمان درگوانگجو در رشته روئینگ و سیلینگ چهار مربی خارجی را به استخدام درآوردیم. مربی انگلیسی برای بانوان روئینگ، مربی چینی برای تیم مردان روئینگ و دو مربی اروپایی و آسیایی برای رشته بادبانی از جمله مربیان جدید تیم های قایقرانی کشورمان هستند.

وی تصریح کرد: فدراسیون قایقرانی از عملکرد "شفر" و "یولداش" مربی زنان و مردان آبهای آرام رضایت دارد و با تمدید قرارداد این مربیان برای هدایت ملی پوشان اعزامی به گوانگجو مشکلی نخواهد داشت.

نایب رئیس فدراسیون قایقرانی ادامه داد: در دورشته اسلالوم و دراگون بت نیز از فدراسیون آسیایی و جهانی خواستار معرفی مربیان ممتاز شده ایم که امیدواریم بزودی تکلیف این دو رشته نیز مشخص شود تا از ابتدای فصل بهار اردوهای این دو رشته نیز تحت هدایت مربیان اختصاصی آغاز شود.