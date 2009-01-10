در ایام عزاداری تنها 2 آتش سوزی در تهران اتفاق افتاد

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی تهران با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: در ایام عزاداری حسینی امسال حوادث آتش سوزی به صورتی که در سالهای گذشته اتفاق می افتاد نبوده و ما تنها شاهد 2 آتش سوزی در پایتخت بودیم.

بهروز تشکر افزود: یکی از این حوادث که البته در اثر سهل انگاری مسئولان برگزاری تکیه بوده در تکیه ای در تئاتر شهر اتفاق افتاد و دیگری در تکیه ای در خیابان سعادت آباد که به علت نزدیکی به پایگاه آتش سوزی به سرعت اطفاء شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اطلاع رسانیهای صورت گرفته امسال با حوادث چندانی مواجه نبودیم.