همایش مدیریت بحران در گرگان برگزار شد

سعید الیاس ظهر شنبه در حاشیه همایش مدیریت بحران در تالار ابن سینای دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به خبرنگار مهر افزود: از 18 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش 8 مقاله به صورت پوستر و 5 مقاله به صورت سخنرانی ارائه شد.

وی اظهار داشت: این همایش با تاکید بر زلزله برگزار شد و مهندس صدیق مروستی ( فارغ التحصیل عمران واحد گرگان ) در باره طراحی ساختمانهای چوبی و آرش ستاری (عضو هیات علمی تمام وقت و مدیر دانشجویی واحد گرگان) در سخنرانی علمی جداگانه ای به مطالعه شیوع عامل کیست هیداتیک در ایران به سخنرانی پرداختند.



به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، همچنین در شورای ICT و معاونین عمرانی منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی استانهای گلستان و سمنان، پیرامون بررسی راهکارهای تشکیل دفتر فنی منطقه و شرح وظایف آن، انتخاب بازرسین عمرانی و تنظیم گزارشهای عمرانی بحث و بررسی شد.

همچنین با حضور مدیران ICT واحدهای منطقه و مسئولان شرکت مخابرات استان گلستان پیرامون ارائه سرویسهای اینترانت، ارائه سرویسهای دیتا بر روی فیبر نوری و راه اندازی سیستم ویدیو کنفرانس نیز بحث شد.