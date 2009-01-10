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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۲۴

همایش مدیریت بحران در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همایش داخلی "مدیریت بحران" با تاکید بر حادثه طبیعی زلزله در گرگان برگزار شد.

سعید الیاس ظهر شنبه در حاشیه همایش مدیریت بحران در تالار ابن سینای دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به خبرنگار مهر افزود: از 18 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش 8 مقاله به صورت پوستر و 5 مقاله به صورت سخنرانی ارائه شد.

وی اظهار داشت: این همایش با تاکید بر زلزله برگزار شد و مهندس صدیق مروستی ( فارغ التحصیل عمران واحد گرگان ) در باره طراحی ساختمانهای چوبی و آرش ستاری (عضو هیات علمی تمام وقت و مدیر دانشجویی واحد گرگان) در سخنرانی علمی جداگانه ای به مطالعه شیوع عامل کیست هیداتیک در ایران به سخنرانی پرداختند.
 
به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، همچنین در شورای ICT و معاونین عمرانی منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی استانهای گلستان و سمنان، پیرامون بررسی راهکارهای تشکیل دفتر فنی منطقه و شرح وظایف آن، انتخاب بازرسین عمرانی و تنظیم گزارشهای عمرانی بحث و بررسی شد.

همچنین با حضور مدیران ICT  واحدهای منطقه و مسئولان شرکت مخابرات استان گلستان پیرامون ارائه سرویسهای اینترانت، ارائه سرویسهای دیتا بر روی فیبر نوری و راه اندازی سیستم ویدیو کنفرانس نیز بحث شد.

کد مطلب 813817

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