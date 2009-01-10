"به همین سادگی" و "کنعان" در بازار نمایش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه رسانههای تصویری اعلام کرد "آواز گنجشکها" مجید مجیدی، "کنعان" مانی حقیقی، "به همین سادگی" سیدرضا میرکریمی و "سه زن" منیژه حکمت که امسال روی پرده سینماهای ایران بودند، به زودی وارد شبکه نمایش خانگی کشور میشوند.
"آواز گنجشکها" زندگی یک کارگر مزرعه شترمرغ را به تصویر میکشد و رضا ناجی، کامران دهقان و حامد آغازی در آن بازی کردهاند. هنگامه قاضیانی و مهران کاشانی بازیگران "به همین سادگی" هستند، "کنعان" با بازی محمد رضا فروتن، بهرام رادان، افسانه بایگان و ترانه علیدوستی ساخته شده و نیکی کریمی، مریم بوبانی و پگاه آهنگرانی در "سه زن" بازی کردهاند.
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