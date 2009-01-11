چهار هزار نفر در خوزستان صاحب شغل شدند

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این میزان اشتغال با اجرای 700 طرح در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و خدمات انجام شده است.



بهروز حسینی فر راه اندازی واحدهای صنعتی فرآوری محصولات کشاورزی، ساخت فلزات اساسی، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت ماشین آلات، تجهیزات و محصولات فلزی و فابریکی و راه اندازی مجتمع های خدمات رفاهی را از جمله این طرح ها برشمرد و افزود: این طرح ها با سرمایه گذاری بیش از 136هزار میلیارد ریالی به اجرا درآمده است.

وی عنوان کرد: این طرح ها در شهرهای دشت آزادگان، شادگان، آبادان، اهواز، خرمشهر، دزفول و اندیمشک اجرا شده است.

حسینی فر ادامه داد: بیش از چهارمیلیون و 370هزار نفر در استان خوزستان ساکن هستند که از این تعداد یک میلیون و 500 هزار نفر در رده سنی 14 تا 29 سال هستند .



بر اساس اعلام سازمان کار و امور اجتماعی خوزستان نرخ بیکاری 12درصد اعلام شده است.