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۲۲ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۹

چهار هزار نفر در خوزستان صاحب شغل شدند

اهواز – خبرگزاری مهر: زمینه اشتغال 4 هزار و300 نفر از جوانان استان خوزستان امسال با مشارکت سرمایه گذاران داخلی فراهم شده است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این میزان اشتغال با اجرای 700 طرح در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و خدمات انجام شده است.
 
بهروز حسینی فر راه اندازی واحدهای صنعتی فرآوری محصولات کشاورزی، ساخت فلزات اساسی، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت ماشین آلات، تجهیزات و محصولات فلزی و فابریکی و راه اندازی مجتمع های خدمات رفاهی را از جمله این طرح ها برشمرد و افزود: این طرح ها با سرمایه گذاری بیش از 136هزار میلیارد ریالی به اجرا درآمده است.

وی عنوان کرد: این طرح ها در شهرهای دشت آزادگان، شادگان، آبادان، اهواز، خرمشهر، دزفول و اندیمشک اجرا شده است.

حسینی فر ادامه داد: بیش از چهارمیلیون و 370هزار نفر در استان خوزستان ساکن هستند که از این تعداد یک میلیون و 500 هزار نفر در رده سنی 14 تا 29 سال هستند .
 
بر اساس اعلام سازمان کار و امور اجتماعی خوزستان نرخ بیکاری 12درصد اعلام شده است. 

کد مطلب 813832

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