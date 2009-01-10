10 هزار پاجوش خرمای مضافتی بین روستاییان طبس توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده، امروز در بازدید از روستاهای شهرستان طبس با حضور در میان مردم روستاهای ازمیغان و حلوان و بررسی مشکلات آنها، برای رفع مشکلات سریع مردم این روستاها قول مساعد داد.

وی با اشاره به آتش سوزی شهریور امسال در باغات نخل این روستاها افزود: خرما یکی از تولیدات مهم کشاورزان شهرستان طبس است و به بار آمدن خسارت 20 میلیارد ریالی از آتش سوزی نباید سبب توقف تولید این محصول مهم در روستاها شود.

فلاح زاده همچنین 21 میلیارد برای کمک به تولید و اصلاح باغات و اشتغال بانوان این روستا اختصاص داد.

استاندار یزد همچنین در این بازدید در خصوص احداث پل ارتباطی روستای ازمیغان با امامزاده جعفر بن طیار بیان داشت: مطالعات این طرح در حال انجام است و اعتبار مورد نیاز آن نیز از محل اعتبارات سال آینده استان یزد در نظر گرفته خواهد شد.

در این دیدار فلاح زاده 75 میلیارد ریال نیز به رفع مشکلات روستاهای ازمیغان و حلوان اختصاص داد و مبلغ 200 میلیون ریال نیز توسط کمیته استان به افراد تحت پوشش روستاهای یاد شده اختصاص یافت و مقرر شد نسبت به مشکلات اهالی روستا در خصوص مسائل بهداشتی، نبود پزشک، آب آشامیدنی، امکانات ورزشی، راه اندازی صندوق قرض الحسنه و مجوز حفر چاه اقدام شود.

استاندار یزد در این سفر همچنین از محل احداث بیمارستان یکصد تختخوابی طبس در زمینی به مساحت 10 هکتار از مصوبات سفر هیئت دولت به این شهرستان نیز بازدید کرد.