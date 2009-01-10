به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار در دیدار اعضای کمیته دیپلماسی دفاعی وزارت دفاع با بیان اینکه هجوم وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه جنگ اسراییل با حماس نیست بلکه جنگ بین کفر و اسلامی است، تصریح کرد: باید مسلمانان و آزادگان جهان در دفاع از مردم مظلوم فلسطین بپا خیزند.

وزیر دفاع با اشاره به جنگ روانی دشمن و جریان سازش کار، علیه ایران اسلامی در ماجرای غزه اظهار داشت: حمایت ایران از مردم مظلوم غزه، مسئولیت مدعیان پیشتازی جهان عرب را سلب نمی کند.

وی افزود: آیا آنان انتظار دارند که ایران به جای حمایت از مردم مظلوم غزه به پشتیبانی از صهیونیسم اقدام کند؟ آیا دخالت آمریکا که جز خیانت به آرمان فلسطین و حمایت همه جانبه از رژیم غاصب صهیونیستی چیزی در کارنامه ننگین خود ندارد، بهتر است یا دفاع از زنان و کودکانی که هر روز در غزه قتل عام می شوند؟

سردار نجار خطاب به آنانی که خیانت به مردم غزه را به عنوان موضع حق معرفی می کنند، گفت: اگر مواضع شما در قبال غزه حق بود، شاهد موج مخالفت و تظاهرات جهان اسلام علیه شما نبودیم.

وی تصریح کرد:اگر گذرگاه رفح به موقع بازگذاشته می شد، امروز فاجعه انسانی درغزه رخ نمی داد، این موضع حق طلبی مردم غزه نیست که موجب جرات اسرائیل شده بلکه همسویی و همکاری با رژیم اشغالگر است که او را در تدارک حمله و ارتکاب جنایات جنگی مصمم کرده است.

سردار نجار گفت: امروز روز آزمون بزرگ مدعیان حقوق بشر و سردمداران لیبرال دموکراسی است و بی تردید آنان که چشم های خود را بر روی جنایت های رژیم صهیونیستی بسته اند، در جنایات آنان شریک و سهیم هستند.

وزیردفاع گفت: قطعنامه ضعیف و فاقد ضمانت اجرایی شورای امنیت در مورد غزه مانع نسل کشی رژیم خون آشام صهیوینستی نخواهد شد و باید تدابیر و تصمیمات جدی تر برای توقف جنایات اسرائیل اتخاذ شود.

سردار نجار تصریح کرد: حقوق بشر، عدالت طلبی و آزادیخواهی اقتضا می کند که سران رژیم صهیونیستی به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه شوند و این حداقل تاوانی است که این رژیم غاصب باید بپردازد.