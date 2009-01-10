احیای امر به معروف در جهت حفظ ارزشهای عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی غلامی ظهر امروز در همایش آمران به معروف و ناهیان از منکر با عنوان "پرچمداران نهضت سرخ حسینی" امر به معروف و نهی از منکر را یکی از اصول مهم شرعی دین و فضیلت آن را از همه واجبات بیشتر برشمرد که امام حسین (ع) با رشادتها و ایثارگری های فراوان برای احیای آن قیام کرد.

وی قیام کربلا را آیینه تمام نمایی از درس ها وآموزه های دینی خواند که باید از این آموزه ها در زندگی روزمره استفاده کرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه جوادالائمه خراسان شمالی همچنین گفت: امام حسین (ع) در کربلا غیرت دینی را به نمایش گذاشت.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان و معاون سازمانهای اجرایی ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی نیز اجرای طرح تذکر لسانی را اولویت کار همه نیروهای مسلح برشمرد.

محمدرضا خاکشور افزود: برای احیای تذکر لسانی در جامعه گام های موثر برداشته شده است که برنامه ریزی برای افزایش دانسته های نیروهای مسلح در اجرای تذکر لسانی از جمله این موارد است.

وی تصریح کرد: برای داشتن امنیت اجتماعی در جامعه مردم را باید در این طرح مشارکت داد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی سرهنگ علی اسفندیاری هم گفت: شاخصه اصلی همه ماموریت های نیروی انتظامی به جز در ارائه خدمات انتظامی به مردم، امر به معروف و نهی از منکر است.

در پایان این مراسم از 16 نفر از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان در بخش های مختلف قدردانی شد.