اجرای دو نمایش مذهبی در کرج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایش یک بیابان بی کسی از گروه فرهنگی هنری دلشدگان و نمایش پدر، عشق، پسر از گروه فرهنگی هنری سیمرغ است.

نمایش اول از دیشب به مدت پنج شب در سالن شهدای شهرداری کرج، واقع در چهارصد دستگاه آغاز شد و نمایش دوم نیز از امشب به مدت هفت شب در سالن اصلی تالار شهیدان نژادفلاح آغاز می شود.

نویسنده و کارگردان "یک بیابان بی کسی" حسین بیده و نویسنده و کارگردان "پدر، عشق، پسر" عباس هادیان است که سعید نصیری نیز با وی همکاری می کند.

نمایش اول با حضور 60 هنرمند به واقعه عظیم عاشورا و شهادت امام حسین (ع) و یارانش می پردازد و نمایش دوم نیز با حضور 23 هنرمند تلفیقی از اسطوره رستم و سهراب و واقعه عاشورا است.

ساعت شروع یک بیابان بی کسی، 6 عصر است و پدر، عشق و پسر نیز ساعت 7 شب آغاز می شود.

تماشای نمایش دوم برای عموم رایگان است.