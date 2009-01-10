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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۴۹

اجرای دو نمایش مذهبی در کرج آغاز شد

اجرای دو نمایش مذهبی در کرج آغاز شد

کرج - خبرگزاری مهر: اجرای دو نمایش مذهبی به نامهای "یک بیابان بی کسی" و "پدر، عشق، پسر" در کرج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایش یک بیابان بی کسی از گروه فرهنگی هنری دلشدگان و نمایش پدر، عشق، پسر از گروه فرهنگی هنری سیمرغ است.

نمایش اول از دیشب به مدت پنج شب در سالن شهدای شهرداری کرج، واقع در چهارصد دستگاه آغاز شد و نمایش دوم نیز از امشب به مدت هفت شب در سالن اصلی تالار شهیدان نژادفلاح آغاز می شود.

نویسنده و کارگردان "یک بیابان بی کسی" حسین بیده و نویسنده و کارگردان "پدر، عشق، پسر" عباس هادیان است که سعید نصیری نیز با وی همکاری می کند.

نمایش اول با حضور 60 هنرمند به واقعه عظیم عاشورا و شهادت امام حسین (ع) و یارانش می پردازد و نمایش دوم نیز با حضور 23 هنرمند تلفیقی از اسطوره رستم و سهراب و واقعه عاشورا است.

ساعت شروع یک بیابان بی کسی، 6 عصر است و پدر، عشق و پسر نیز ساعت 7 شب آغاز می شود.

تماشای نمایش دوم برای عموم رایگان است.

کد مطلب 813841

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