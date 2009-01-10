صادرات محصولات کشاورزی بهشهر به قزاقستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا قنبری ظهر شنبه در جلسه ستاد سیمرغ این شهرستان گفت: واردات و صادرات بندر امیرآباد بهشهر از سال ۱۳۸۰ آغاز و تا تیرماه سال جاری ۲۲۱هزارتن چوب، گندم خوراکی و دامی وارد و یک هزار و ۹۴۲ تن محصولات زراعی و باغی به مقصد قزاقستان صادر شد.
وی افزود: کل صادرات محصولات کشاورزی شهرستان بهشهر از بندر امیرآباد به قزاقستان به دو هزار تن نزدیک شد.
قنبری بیان داشت: فعالیتهای کشاورزی شهرستان بهشهر در بخشهای فعالیتهای عمرانی و زیربنایی، حفظ نباتات، زراعت و باغبانی، امور اراضی، امور دام، ترویج مدیریت جهاد کشاورزی و اداره عمران و صنایع روستایی قسمتبندی شده است.
وی تصریح کرد: مرمت و احداث یک هزار و ۲۴۴ کیلومتر راه روستایی، آبرسانی از طریق حفر چاه، لولهگذاری خط انتقال به طول۲۶۰ کیلومتر، احیا و مرمت قنات ۱۹ آبادی، احداث ۳۱ کیلومتر از کانالهای زراعی، احداث حدود ۵ هزار هکتار از شبکههای آبیاری بارانی و قطرهای، حفر و تجهیز هفت حلقه چاه کشاورزی، از جمله فعالیتهای بخش عمرانی و زیربنایی جهاد کشاورزی در ۳۰ سال گذشته است.
مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: استفاده از سموم خطرآفرین محیط زیست در سالهای دهه ۱۳۵۰ با ضریب کشت کمتر از یک درصد، تغییر آن از سال ۱۳۶۰ و افزایش ضریب سطح زیرکشت به بیش از یک درصد و کاهش ۳۱ درصدی استفاده از سموم کشاورزی نیز در این مدت بوده است.
وی گفت: کاهش سموم و مبارزه بیولوژیکی علیه آفات نباتات که پیش از سال ۷۴ در دستور کار نبوده در این سال ۲۰۰ هکتار از مزارع برنج انجام شد که این میزان در سال ۸۷ به بیش از پنج هزار هکتار از اراضی برنج، سویا و مرکبات در بهشهر رسیده است.
وی با اشاره به دستاوردهای خوب اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت: مبارزه با ملخ در مراتع و حاشیه مزارع در مناطق کوهستانی بهطور رایگان در ۳۰ سال گذشته از هزار هکتار در سال به شش هزار و ۵۰۰ هکتار افزایش یافته است.
قنبری افزایش تولید گوشت، توسعه خدمات دامپروری، افزایش تولید شیرخام و بهبود تغذیه دام را از جمله پیشرفتهای جهاد کشاورزی در بخش امور دام در ۳۰ سال گذشته اعلام کرد .
وی افزود: دانه روغنی کلزا به عنوان رقم جدید و مقرون به صرفه محصولات کشاورزی پس از انقلاب است که پیشرفت خوبی داشته و هماکنون در سطحی معادل پنج هزار و ۲۰۰ هکتار کشت میشود.
وی آموزش انفرادی ۵۳۰ هزار کشاورز، کلاسهای کوتاه مدت آموزشی با برگزاری ۹ هزار کلاس و آموزش ۳۶۰ هزار بهرهبردار، برگزاری دورههای رسمی کار و دانش و به کارگیری ۳۵ هزار نفر روز جوان در طرح بسیج سازندگی از جمله فعالیتهای اداره ترویج بهشهر برشمرد .
قنبری یاد آور شد: در سال ۵۷ برای سه شهرستان بهشهر، نکا و گلوگاه یک خانه مروج وجود داشت که در حال حاضر تنها در بهشهر پنج مرکز ترویج دایر و ۳۰ کارشناس و تکنسین در آن مشغول فعالیت هستند.
وی در پایان اظهار داشت: در ۳۰ سال گذشته ۲۸۵ دستگاه تراکتور سبک و سنگین، ۲۶ دستگاه کمباین، ۳۸ دستگاه تراکتور،۵۰ دستگاه تیلر و ۱۰۰ دستگاه موتور پمپ به متقاضیان منطقه واگذار شده است.
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