پرداخت 300 میلیون ریال کمک بلاعوض برای ساخت موسسات قرآنی

قاسم عزیززاده‌ گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اداره‌ کل با همکاری مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور، از تمام طرح‌های آموزشی، برنامه‌های جامع حفظ قرآن و آموزش جامع مفاهیم قرآن، پشتیبانی و حمایت می‌کند.

وی افزود: حمایت از طرح‌های پژوهشی کاربردی، پس از مطرح شدن در شورای پژوهش، تصمیم‌گیری می‌شود و اولویت‌های پژوهشی مورد حمایت این مرکز در پایگاه اطلاع‌رسانی به نشانی www.qao.ir آورده شده است.

وی همچنین از اهدای اقلام فرهنگی از جمله نرم‌افزارهای قرآنی و مذهبی و کتاب‌های مرتبط با این حوزه به مراکز و موسسات قرآنی خبر داد.

گرجی اذعان داشت: در صورتی که موسسات قرآنی دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند و برای تکمیل پروژه‌های ساختمانی به کمک این اداره‌کل نیاز داشته باشند، علاوه بر اهدای کتاب و نرم‌افزار، طبق قوانین موجود تا سقف 300 میلیون ریال کمک بلاعوض از این وزارتخانه دریافت می‌کنند.

معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از طرح بیمه فعالان قرآنی نیز خبر داد و افزود: علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.qao.ir مراجعه کنند.



