مخاطب شناسی در ترویج دین باید مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجتالاسلام حمید عظیمی پیش از ظهر امروز در گردهمایی کارشناسان فرهنگی و قرآنی ادارات تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود: برای اجرای این رسالت باید با نظم و درایت عمل کنیم و با مخاطبشناسی در ترویج فرهنگ دینی گام برداریم.
وی با تاکید بر اینکه هرگز نباید از تبلیغ دین اسلام غافل شد، اظهار داشت: تبلیغات برندهترین و کارآمدترین سلاحی است که میتواند در معرفی دین اسلام به ویژه چهره واقعی مذهب تشیع، بسیار تاثیرگذار باشد.
عظیمی رسالت تبلیغ دین را یکی از مهمترین و حساسترین امور مذهبی عنوان کرد و گفت: وظیفه تبلیغ دین توسط روحانیون و پرسنل تبلیغات اسلامی، رسالت انبیا بوده و امام حسین (ع) شهید در راه تبلیغ اسلام بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه باید برای اعتلای فرهنگ عاشورا و انقلاب تلاشی مضاعف به خرج داد اضافه داشت: دشمنان اسلام وقتی میبینند تحریم اقتصادی و جنگ تحمیلی برای ملت آزاده و سرفراز ایران اسلامی با تاسی از قیام عاشورا جوابگو نیست، برای به زانو درآوردن انقلاب به شیوههای فرهنگی متوسل شده و با شبیخون فرهنگی وارد عرصه کارزار میشوند.
عظیمی تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران هماکنون در دنیا الگویی مناسب برای دیگر کشورهای مسلمان و مظلوم جهان است که خواب را از چشمان دشمن ربوده است.
وی خاطرنشان کرد: ایران اسلامی امروز بزرگترین عامل خوف دشمنان است و وظیفه ما تلاش در راستای اعتلای اسلام و فرهنگ عاشورا است تا این تاثیرات مستمر باشد.
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