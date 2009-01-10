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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۴۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مخاطب شناسی در ترویج دین باید مدنظر قرار گیرد

مخاطب شناسی در ترویج دین باید مدنظر قرار گیرد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی بر لزوم مخاطب شناسی در ترویج دین تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت‌الاسلام حمید عظیمی پیش از ظهر امروز در گردهمایی کارشناسان فرهنگی و قرآنی ادارات تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود: برای اجرای این رسالت باید با نظم و درایت عمل کنیم و با مخاطب‌شناسی در ترویج فرهنگ دینی گام برداریم.

وی با تاکید بر اینکه هرگز نباید از تبلیغ دین اسلام غافل شد، اظهار داشت: تبلیغات برنده‌ترین و کارآمدترین سلاحی است که می‌تواند در معرفی دین اسلام به ویژه چهره واقعی مذهب تشیع، بسیار تاثیرگذار باشد.

عظیمی رسالت تبلیغ دین را یکی از مهمترین و حساس‌ترین امور مذهبی عنوان کرد و گفت: وظیفه تبلیغ دین توسط روحانیون و پرسنل تبلیغات اسلامی، رسالت انبیا بوده و امام حسین (ع) شهید در راه تبلیغ اسلام بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه باید برای اعتلای فرهنگ عاشورا و انقلاب تلاشی مضاعف به خرج داد اضافه داشت: دشمنان اسلام وقتی می‌بینند تحریم اقتصادی و جنگ تحمیلی برای ملت آزاده و سرفراز ایران اسلامی با تاسی از قیام عاشورا جوابگو نیست، برای به زانو درآوردن انقلاب به شیوه‌های فرهنگی متوسل شده و با شبیخون فرهنگی وارد عرصه کارزار می‌شوند.

عظیمی تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران هم‌اکنون در دنیا الگویی مناسب برای دیگر کشورهای مسلمان و مظلوم جهان است که خواب را از چشمان دشمن ربوده است.

وی خاطرنشان کرد: ایران اسلامی امروز بزرگ‌ترین عامل خوف دشمنان است و وظیفه ما تلاش در راستای اعتلای اسلام و فرهنگ عاشورا است تا این تاثیرات مستمر باشد.

کد مطلب 813852

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