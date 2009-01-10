عزاداران در اردبیل دو هزار واحد خون اهدا کردند

حبیب حبیب‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: از این میزان یک هزار و 414 واحد خونی در روزهای تاسوعا و عاشورا توسط عزاداران اهدا شده است.

وی اضافه کرد: مجموع خونهای جمع آوری شده توسط پایگاه های ثابت و سیار این سازمان برابر با 887 هزار و 850 سی سی خون می باشد که قابل توجه است.

جبببیب زاده با تاکید بر توسعه فرهنگ اهدای خون در استان اردبیل ابراز داشت: تنها در طی روزهای تاسوعا و عاشورا بیش از چهار هزار نفر با حضور در پایگاه های ثابت و چهار پایگاه سیار این میزان خون اهدا کرده اند.

وی با اشاره به اجرای طرح اطلاع رسانی و آموزش به اهداکنندگان خون در روزهای تاسوعا و عاشورا در استان افزود: در این طرح چهار هزار اهدا کننده خون نسبت به تکرار این عمل خیر در سایر ایام سال توصیه و ترغیب شدند.

مدیر عامل پایگاه انتقال خون استان در ادامه و با اشاره به عمر کوتاه نگهداری فراورده‌های خونی یاد آور شد: بخش زیادی از خونهای اهدایی را در طی این دو روز به فرآورده‌های ثانوی تبدیل و ذخیره‌سازی خواهیم کرد تا از فاسد شدن آن جلوگیری شود.

این مسئول همچنین از شهروندان خواست اهدای خون را به دلیل نیاز دائمی بیماران به دهه محرم و روزهای خاص محدود نکرده و در طول سال نسبت به اهدای خون خود بصورت مستمر اقدام نمایند.

