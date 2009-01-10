تولید کوچکترین سلول سوختی جهان توسط محقق ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، کوچکترین سلول سوختی جهان توسط مهندس شیمی ایرانی دانشگاه ایلینویز در ابعاد 3 میلیمتر تولید شد. چنین سلولهای هیدروژنی در آینده می توانند جایگزین باطریها در تجهیزات الکترونیکی قابل حمل شوند.

سعید مقدم مهندس شیمی دانشگاه ایلینویز به همراه گروهی از مهندسان این دانشگاه موفق به طراحی و ساخت سلول سوختی کوچکی شد که بدون مصرف انرژی توانایی تولید انرژی را دارد.

سلولهای سوختی توانایی ذخیره میزان انرژی بیشتر از انرژی باطری های معمولی را در فضایی مشابه داشته و در برخی موارد حتی باطری های پیشرفته چگالی انرژی کمتر از مخازن سوختی هیدروژنی دارند.

این ابزار جدید از چهار بخش از قبیل یک دیواره باریک به منظور جداسازی مخزن کوچک آب از مخزنی که حاوی هیدروکسید فلزی است و چندین الکترود تشکیل شده است.

مقدم در تشریح این ابداع گفت: حفره های کوچک موجود بر روی دیواره به مولکولهای آب به شکل بخار اجازه دسترسی به مخزن کناری را خواهد داد. بخار با هیدروکسید فلزی وارد واکنش شده و هیدروژن را تشکیل می دهد. هیدروژن سپس مخزن را پر کرده و دیواره را به سمت بالا هل می دهد که به این ترتیب جریان آب را به داخل متوقف می سازد.

سپس هیدروژن به تدریج با الکترودهای موجود در پایین مخزن وارد واکنش شده و جریان الکتریسیته ایجاد می کند. با کاهش فشار هیدروژن در مخزن مجددا جریان آب به داخل مخزن آغاز شده و واکنشها به همین شکل ادامه می یابند.

به دلیل ابعاد بسیار کوچک این سلول (3 میلیمتر در 3 میلیمتر در 1 میلیمتر) کشش سطحی جریان آب را در این سیستم کنترل خواهد کرد. این به آن معنی است که این سلول حتی در صورت حرکت داده شدن و یا چرخیدن نیز عمل کرده و چنین خصلتی این سلول را برای استفاده در ابزارهای قابل حمل الکترونیکی مناسب خواهد کرد.

مقدم اظهار داشت که نمونه آخرین این سلول موفق به تولید جریان یک میلی آمپری در 0.7 ولت انرژی شده است. بر اساس گزارش نیوساینتیست، وی بر این باور است این میزان از انرژی هنوز برای استفاده در تجهیزاتی از قبیل تلفن همراه مناسب نخواهد بود اما می توان از این سلول به منظور انرژی رسانی تجهیزاتی مانند میکروروباتها استفاده کرد.