مستند "ایادی دیکتاتور" در برج آزادی کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه مستند روایت مسیری است که انقلاب اسلامی از 1343 تا بهمن 1357 طی کرده و در این مستند سعی شده چهره‌های شاخص دربار پهلوی که در شکل‌گیری سیاست‌های این رژیم تاثیر داشتند به مخاطب معرفی شوند.

داریوش اسدزاده، پرویز سیرتی، علی رامز، رضا توکلی، محمد فیلی و عسگر قدس بازیگران این مجموعه هستند که در مرکز فرهنگی هنری انقلاب، کاخ نیاوران، پارک جمشیدیه، کاخ سعدآباد و... تصویربرداری می‌شود و محصول بنیاد رودکی است.

"ایادی دیکتاتور" در 30 قسمت 30 دقیقه‌ای از 22 دی تا 22 بهمن پخش می‌شود و سایر عوامل آن عبارتند از نویسنده: میثم فکری، مدیر تولید: بیژن محرمی، طراح صحنه و لباس و گریم: نوید فرحمرزی، صدابردار: اکبرزاده، دستیار کارگردان: مجید بهشتی.