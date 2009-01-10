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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۵۹

مستند "ایادی دیکتاتور" در برج آزادی کلید خورد

تصویربرداری مستند تلویزیونی "ایادی دیکتاتور" به کارگردانی مهران احمدی و تهیه‌کنندگی محمد هاشمی با موضوع بررسی شخصیت‌های سیاسی دوران پهلوی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه مستند روایت مسیری است که انقلاب اسلامی از 1343 تا بهمن 1357 طی کرده و در این مستند سعی شده چهره‌های شاخص دربار پهلوی که در شکل‌گیری سیاست‌های این رژیم تاثیر داشتند به مخاطب معرفی شوند.

داریوش اسدزاده، پرویز سیرتی، علی رامز، رضا توکلی، محمد فیلی و عسگر قدس بازیگران این مجموعه هستند که در مرکز فرهنگی هنری انقلاب، کاخ نیاوران، پارک جمشیدیه، کاخ سعدآباد و... تصویربرداری می‌شود و محصول بنیاد رودکی است.

"ایادی دیکتاتور" در 30 قسمت 30 دقیقه‌ای از 22 دی تا 22 بهمن پخش می‌شود و سایر عوامل آن عبارتند از نویسنده: میثم فکری، مدیر تولید: بیژن محرمی، طراح صحنه و لباس و گریم: نوید فرحمرزی، صدابردار: اکبرزاده، دستیار کارگردان: مجید بهشتی.

کد مطلب 813868

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