به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مقیمی که در سالگرد عملیات غرورآفرین کربلای پنج و در مراسم بزرگداشت شهدای شیمیایی این عملیات در جاده شهید صفوی خرمشهر سخن می گفت، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: نقطه‌ای در جاده شهید صفوی (محل بمباران شیمیایی گردان فجر بهبهان لشکر 92 زرهی خوزستان) در دومین سفر استانی هیات دولت به خوزستان به عنوان منطقه نمونه گردشگری و زیارتی تصویب و کارهای عملیاتی آن آغاز شده و در مرحله تعیین مشاور فعالیت‌های مطالعاتی قرار دارد.

دبیر ستاد گردشگری جنگ همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره حماسه آفرینی های هشت سال دفاع مقدس به ویژه شهیدان کربلای پنج گفت: رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی از سلاح‌های مختلف شیمیایی علیه رزمندگان اسلام استفاده کرد. در این جنایت، 14 کشور رژیم بعث عراق را با در اختیار قرار دادن این سلاح‌های کشنده همراهی می ‌کردند.

وی یادآور شد: چنین سلاح‌های مخربی در هیچ جنگی استفاده نشده بود و صدام به دلیل عاجز ماندن در برابر رزمندگان اسلام در جبهه‌ها به سلاح‌های شیمیایی متوسل شد.

مقیمی گفت: براساس گزارش سازمان ملل که در سال 2003 منتشر شده بود رژیم بعث عراق هزار و 800 تن گاز خردل علیه رزمندگان اسلام به کار برد اما رزمندگان اسلام برای دفاع از کشور همه نوع مشکلات را به جان خریدند تا شاهد تثبیت بیش از پیش انقلاب اسلامی باشیم چون جنگ تحمیلی تنها جنگی بود که در آن وجبی از خاک کشورمان جدا نشد.

گفتنی است، در این مراسم که در کنار یادمان شهدای شیمیایی گردان فجر بهبهان در جاده‌ شهید صفوی در 10 کیلومتری خرمشهر برگزار شد یاد و خاطره سرافرازان عملیات کربلای پنج به ویژه شهیدان شیمیایی این عملیات گرامی داشته ‌شد.