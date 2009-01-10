پنج سد بزرگ در همدان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بهروز مرادی پیش از ظهر امروز در مراسم معارفه مدیر جدید شرکت آب منطقه ای همدان با بیان اینکه عملیات اجرایی سد کلان ملایر، سد اکباتان همدان، سد سرابی تویسرکان، سد شنجور رزن و سد نعمت‌آباد اسدآباد در دست اجراست، افزود: در حال حاضر ظرفیت ذخیره سد اکباتان همدان به 5 برابر رسیده است.

مرادی از آغاز عملیات اجرایی سدهای سنگ‌سفید بهار، گرین نهاوند و آلان کبودراهنگ در آینده‌ای نزدیک خبر داد و یادآور شد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده برای هر شهرستان استان همدان، یک سد ساخته خواهد شد.

وی زمان پایان ساخت سدهای بهار، نهاوند و کبودراهنگ را سال 91 عنوان کرد و با بیان اینکه مردم استان همدان نسبت به عملکرد مدیران خود حساس هستند، گفت: در استان همدان برای تأمین هر لیتر آب برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

استاندار همدان با تأکید بر جلوگیری از ایجاد عارضه روانی برای مردم در زمان خشکسالی به خشک شدن سدهای همدان در تابستان گذشته اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با اقدام به موقع کارشناسان از طریق دو سد دیگر در همدان در هر ثانیه هزار لیتر آب جایگزین مصرف شرب مردم شد.

وی با بیان اینکه سد کلان ملایر و سد سرابی تویسرکان سال آینده به جمع سدهای استان همدان اضافه می‌شوند، خاطرنشان کرد: مقوله آب در استان همدان نیازمند مدیریت قوی و همه جانبه است و در مجموعه نظام باید حساسیتی بیشتر به این موضوع وجود داشته باشد.

مرادی با بیان اینکه مدیریت آب مورد غفلت واقع شده است، گفت: باید قانونگذاری لازم در مورد مدیریت آب وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در همدان اساسی‌ترین چالش و دغدغه جدی مقوله آب است و باید به درستی برای برخورد با آن برنامه‌ریزی کنیم.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: در نگاهی به توسعه استان همدان به لحاظ برخورداری از نیروی انسانی، سرمایه اجتماعی، منابع زیرزمینی و منابع مالی هیچ کمبودی در استان همدان وجود ندارد و در پیشرفت مادی و معنوی استان تنها دغدغه آب مشکل‌ساز شده است.

مرادی به سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه در سفر اول بیشتر مصوبات در مورد آب بود، خاطرنشان کرد: متاسفانه وجود باغ‌های بسیار سرسبز در دامنه الوند باعث ایجاد این باور غلط شده است که همدان مشکل آب ندارد.