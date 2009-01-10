یک فیلم کمدی در چین رکورد فروش را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این فیلم از 18 دسامبر 2008 در 700 نسخه سینمایی و حدود 300 نسخه دیجتال در چین به نمایش درآمد و فعلا پس از "رد کلیف" جان وو دومین فیلم چینی‌زبان تاریخ سینمای این کشور است.

فیلم جدید وو از اوت سال گذشته میلادی اکران شد و به رکورد 68/45 میلیون دلار (312 میلیون یوان) فروش دست پیدا کرد. "اگر تو تنها فرد هستی" در هفته اول اکران 68/11 میلیون دلار (80 میلیون یوان) فروخت و در تعطیلات سال نو میلادی بر فروش آن افزوده شد.

"تایتانیک" جیمز کامرون تنها فیلم دیگری است که در چین بیش از 300 میلیون یوان فروش داشته است. این فیلم سال 1998 در چین به نمایش درآمد و با 71/52 میلیون دلار (360 میلیون یوان) همچنان پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای این کشور است.

رده چهارم پرفروشترین فیلم‌های تاریخ سینمای چین را "نفرین گل طلایی" ژانگ ییمو با 63/43 میلیون دلار (298 میلیون یوان) در اختیار دارد و "ترانسفورماتورها" دریم ورکس و پارامونت با 41 میلیون دلار (280 میلیون یوان) فیلم پنجم این فهرست است.

"اگر تو تنها فرد هستی" با بودجه‌ای 32/7 میلیون دلاری ساخته شده و گی یو و شو کی در آن بازی می‌کنند. داستان درباره یک مرد میانسال ثروتمند است که می‌کوشد برای خود همسری مناسب پیدا کند. زیائوگنگ کارگردان این فیلم سازنده فیلم تحسین‌شده "اجتماع" است.