دو قلوهای مریخ نورد پربازده ترین مأموران تحقیقاتی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوقلوهای مریخ نورد که از آنها به جستجوگران با شهامت یاد می شود از ابتدا و برای مأموریتی 90 روزه کار خود را بر روی سیاره سرخ آغاز کرده بودند اما اکنون 5 سال است که با شجاعت مثال زدنی به جستجوهای خود بر روی این سیاره ادامه می دهند.

مریخ نورد روح مدتهای طولانی است که در حفره Gusev مریخ متوقف شده و منتظر است تا زمستان مریخی تمام شده و بار دیگر اضافه کاری خود را از سر بگیرد. مریخ نورد فرصت نیز چند هفته پس از روح کار خود را در سمت دیگر مریخ آغاز کرد و اکنون درحالی که بیش از نیم دهه از فعالیتشان در این سیاره می گذرد، آنها هنوز هم در حال انجام کشفیات هیجان انگیزی هستند.

بی شک می توان مأموریت دو قولهای مریخ نورد را بازگشت سرمایه خیره کننده و تاریخی، آن هم در بحران فعلی اقتصادی جهان عنوان کرد روزشمار حضور این دو مریخ نورد در سیاره سرخ حاکی از آن است که آنها 20 برابر مدت زمان از پیش تعریف شده برای مأموریتشان در حال گشت زنی و انجام تحقیقات مختلف بر روی مریخ هستند و این نکته ای بسیار مهم به حساب می آید.

دوقلوهای مریخ نورد از جمله پر بازده ترین پروژه های تاریخی جهان نیز به حساب می آیند. اد اویلر از مقامات عالی رتبه ناسا در واشنگتن می گوید: بر اساس محاسبات فنی و مالی از پیش تعیین شده قرار بود "روح" و "فرصت" تنها 90 روز بر روی مریخ به گشت زنیهای تحقیقاتی ادامه دهند اما اکنون اکنون آنها 5 سال است که مریخ را زیر و رو کرده اند و از این رو می توان این مأموریت را بازگشت سرمایه خیره کننده و تاریخی، آن هم در بحران فعلی اقتصادی جهان عنوان کرد.

به گزارش مهر، محاسبات صورت گرفته نشان می دهند که این دو مریخ نورد از سال 2004 یعنی زمان فرودشان در مریخ تا به اکنون سالانه 20 میلیون دلار هزینه در بر داشته اند.

این دو مریخ نورد در این مدت نسبتا طولانی بیش از 21 کیلومتر بر روی مریخ حرکت کرده اند و در این مدت بالغ بر 250 هزار تصویر نیز از این سیاره و سطوح مختلف آن تهیه و راهی زمین کرده اند. در این میان ارسال بیش از 36 گیگابایت داده به زمین اوج هنرنمایی آنها بوده است.

اما در همین مدت و بر روی زمین نیز این روباتها به عنوان ستارگان فیلمها و برنامه های مستند تلوزیونی خودنمایی کرده اند.