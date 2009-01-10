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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۰۱

کشف 11 معدن جدید در همدان

کشف 11 معدن جدید در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان همدان گفت: در سال جاری 11 فقره گواهی نامه کشف معدن در استان همدان صادر شده است.

خسروسامری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان این که هزینه انجام عملیات اکتشافی این تعداد معدن 66 میلیون تومان برآورد شده است، اظهار داشت: مقدار ذخیره قطعی کشف شده در عملیات انجام شده 11 میلیون تن با مساحتی حدود 4 و نیم کیلومتر مربع است.

سامری تصریح کرد: تا پایان آذرماه سال جاری 14 فقره پروانه بهره برداری از معدن با سرمایه گذاری 3 و 9 دهم میلیارد تومان در استان همدان صادر شده است.

وی افزود: این تعداد پروانه بهره برداری صادر شده برای 154 نفر اشتغال زایی داشته و سالانه 744 هزار تن ماده معدنی از آن ها استخراج می شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان همدان با بیان این که در 9 ماه نخست امسال 575 فقره درخواست صدور پروانه اکتشاف به معاونت معدنی سازمان ارسال شد، افزود: در بررسی این درخواست و طبق آن ها با نقشه های مبنا نسبت به صدور پروانه اکتشاف 37 فقره معدن اقدام شد.

خسرو سامری یادآور شد: تعداد جوازهای معدنی صادر شده در 9 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 12 درصد افزایش دارد.

وی تصریح کرد: در این مدت 38 فقره مجوز موقت برداشت یک ساله و زیر یک سال نیز با استخراج سالیانه 736 هزار تن جاده معدنی صادر شد که اشتغال زایی 130 نفر را به همراه داشت.

کد مطلب 813900

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