رشد 23 درصد اعتبارات عمرانی شهر سنندج

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد تقی حیدری ظهر امروز در جریان بازدید نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره از پروژه های عمرانی سنندج اظهار داشت: میزان اعتبارات عمرانی سنندج در مقایسه با سال 86 بیش از 23 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در سال جاری مبلغ 416 میلیارد ریال برای پروژه های عمرانی شهر سنندج اختصاص یافته که این رقم در مقایسه با سال 86 بیش 23 درصد رشد داشته است.

فرماندار شهرستان سنندج افزود: در سایه توجهات ویژه دولت نهم به مناطق کم برخوردار کشور اعتبارات خوبی در بخش عمرانی به سنندج اختصاص یافته و هم اکنون نیز پروژه های مختلفی به وسیله این اعتبارات در دست اقدام و پیگیری است.

حیدری بیان داشت: با توجه به اینکه وضعیت جغرافیای و آب و هوایی استان کردستان به ویژه سنندج متفاوت است بنابراین انجام پروژه های عمرانی زمان و اعتبار بیشتری را در مقایسه با دیگر نقاط کشور مودر نیاز دارد که خوشبختانه با توجه به نظر مساعد مسئولان استان این مهم در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در صورت بهره برداری از پروژه های عمرانی سنندج شاهد تحولی عظیم در بخش های مختلف از جمله وضعیت شهری و حمل و نقل مسافر خواهیم بود.

در جریان این بازدید که شهردار سنندج و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر نیز حضور داشتند پروژه های مختلف عمرانی از جمله زیرگذر شالمان، بلوار ساحلی سنندج، احداث فاز دو خیابان دکتر حسینی، تکمیل بلوار بیمارستان قدس و ... مورد بازدید قرار گرفتند.

همچنین در جریان این بازدیدها شهردار سنندج نیز گزارشی از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های فعال و در دست اقدام را ارائه کرد.