شناسنامه دامدار عشایری در خراسان رضوی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر معمارزاده ظهر امروز در نشستی خبری در محل سازمان امور عشایری استان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این طرح ارائه و اجرا شده است افزود: در حال حاضر تعداد 1500 شناسنامه دامدار عشایر برای متقاضیان صادر گردیده است.

مدیر کل امور عشایری خراسان رضوی گفت: شناسایی عشایر جهت برخورداری این قشر از خدمات دولتی به ویژه تسهیلات بانکی، امور بیمه ای از طریق گواهینامه ای که متضمن مشخصات عشایر است از مهمترین اهدافی این طرح می باشد.

وی خاطر نشان کرد: مشخصات عشایر شامل نام طایفه، نام و شماره عضویت در تعاونی، محل استقرار آنها در قشلاق و ییلاق و تعداد دام است.

معمار زاده گفت: طرح شناسنامه دامدار عشایری در جشنواره نوآوری، شکوفایی، پژوهش و فن آوری خراسان رضوی در سال جاری به عنوان یک طرح برتر، موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره گردید.

مدیر کل امور عشایری خراسان رضوی با بیان اینکه مدت اعتبار این شناسنامه سه سال است گفت: اطلاعات عشایر متقاضی به همراه مستندات و مدارک مورد قبول با تایید رئیس اداره امور عشایر شهرستان، به صورت شناسنامه دامدار عشایری عکسدار صادر می شود.