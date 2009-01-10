با تمام قوا در جام حذفی به میدان می رویم/ این یک بازی تدارکاتی خوب است

سرمربی تیم فوتبال پیام مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: برای ما مسابقات جام حذفی باشگاه‌های کشور به اندازه لیگ برتر اهمیت دارد و با تمام قوا در این مسابقات حضور می یابیم. هدف ما از حضور در مسابقات جام حذفی فقط صرف شرکت نیست و می خواهیم تا جایی که در توان داریم در این رقابت‌ها پیش برویم.

وی با بیان اینکه تیمش در غیاب چند بازیکن اصلی خود در مسابقات جام حذفی حضور می یابد، افزود: از آنجائیکه مسابقات لیگ برتر برای ما اهمیت ویژه ای دارد در بازی فردا مقابل پیام شهدای کلارآباد به چند بازیکن اصلی خود استراحت داده و به جوان میدان می دهیم. فردا میدان مناسبی پیش روی آنهاست تا توانایی های خود را نشان دهند.

چمنیان در خصوص شرایط تیم پیام شهدای کلارآباد حریف فردای تیم پیام مشهد، گفت: تیم شهدای کلارآباد در مرحله گذشته جام حذفی با تیم صنعت گاز سرخس بازی کرده و موفق به شکست این تیم شده است. ما نقاط ضعف و قوت این تیم را از همکاران خود در تیم سرخس جویا شده و به شناختی نسبی از تیم مازندرانی دست یافته‌ایم.

وی افزود: تیم کلارآباد از مازندران می آید. آنچه مسلم است این تیم هم مانند دیگر تیم‌های مازندرانی فوتبالی باریشه را ارائه خواهد کرد. مازندان در فوتبال صاحب سبک است و اینکه امروز به دلیل مشکلات مالی تیم‌های این استان در سطح اول فوتبال ایران نیستند دلیل بر ضعف‌شان نیست.

سرمربی تیم فوتبال پیام مشهد خاطرنشان کرد: در بازی مقابل پیام شهدای کلارآباد مهدی هاشمی نسب، حسین کوشکی، دیه گو و ابراهیم شکوری را به علت آسیب دیدگی به همراه نخواهیم داشت. علاوه بر این چهار بازیکن مهدی شعبانی در تمرین روز گذشته دچار آسیب دیدگی شد و نمی تواند در بازی فردا به میدان برود.

چمنیان تاکید کرد: قصد تحقیر تیم پیام شهدای کلارآباد را نداریم ما به اندازه کافی روی این تیم حساب می کنیم اما در شرایطی که لیگ برای 13 روز تعطیل شده و ما بازی نداریم به دیدار فردا مقابل این تیم مازندرانی به چشم یک مسابقه تدارکاتی خوب می نگریم که بتوانیم در آن بازیکنان خود را در شرایط مسابقه حفظ کنیم.