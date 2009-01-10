انجمن روزنامه نگاران مسلمان خواستار آزادی خضر شاهین شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این نامه خطاب به ژان فرانسوا ژولیارد دبیرکل سازمان خبرنگاران بدون مرز در پاریس آمده است : همانطوری که مطلع هستید در جریان حوادث اخیر غزه فلسطین، رژیم اسرائیل بر خلاف قوانین بین المللی و کنوانسیون های ژنو و وین که مصونیت خبرنگاران را در میادین جنگی مورد توجه ویژه قرار می دهد ، علاوه بر ایجاد محدودیت برای خبرنگاران در اطلاع رسانی، شماری از خبرنگاران را مورد حمله مستقیم قرار داده که تعدادی از آنان کشته و تعداد دیگری مجروح شده اند.

در ادامه این نامه می خوانیم : قتل یک خبرنگار، شبکه دولتی الجزایر و مجروح ساختن خبرنگاران شبکه الجزیره قطر و خبرگزاری رویترز وعکاس خبرگزاری فرانسه وبمباران مستقیم دفتر شبکه های خبری العالم و پرس تی وی از جمله اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض آشکار قوانین بین المللی است.

انجمن روزنامه نگاران مسلمان یاد آور شده است که همچنین اخیرا رژیم صهیونیستی بدون هیچ گونه توجهی، آقای خضر شاهین خبرنگار فلسطینی شبکه خبری العالم را دستگیر و او را به نقطه نامعلومی منتقل کرد.

در این نامه آمده است : تلاش نهادهای رسانه ای محلی ایران و شبکه عربی العالم برای کسب اطلاع از سرنوشت خبرنگار دستگیر شده خود، تا کنون نتیجه نداشته و این امر نگرانی های عمیقی برای خانواده وی و اصحاب رسانه در ایران و فلسطین ایجاد کرده است ، لذا ضمن توجه دادن به وظیفه اخلاقی، انسانی و حرفه ای جنابعالی در حمایت از خبرنگاران جهانی، صرف نظر از ملیت و گرایش های دینی خبرنگاران مراتب نگرانی خبرنگاران ایرانی را ابلاغ می کنم.

در پایان این نامه می خوانیم : انتظار می رود سازمان خبرنگاران بدون مرز در چارچوب وظیفه حرفه ای خود ضمن اعتراض به رفتار رژیم صهیونیستی درباره خبرنگاران نسبت به آزادی خضر شاهین خبرنگار اسیر شبکه العالم در فلسطین اشغالی اقدامات عاجلی انجام دهد.