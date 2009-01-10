مدیر صندوق تامین خسارتهای بدنی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ایران، در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق تامین خسارتهای بدنی به ریاست شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و با شرکت غلامحسین الهام وزیر دادگستری و جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی ایران و همچنین نمایندگان وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد در چارچوب قانون اصلاح شده بیمه شخص ثالث در زمینه منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی، بیمه مرکزی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به پیگیری درآمدهای صندوق از محل 20 درصد جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و 20 درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی قوه قضائیه اقدام کنند تا به عنوان بخشی از درآمدهای صندوق تخصیص یابد.

این مجمع همچنین در مورد ترتیبات پرداخت خسارت مربوط پرونده های ارسالی از طرف وزارت دادگستری (صندوق بیت المال) به صندوق تامین خسارتهای بدنی تصمیمات مقتضی اتخاذ کرد.

مجمع عمومی فوق العاده صندوق تامین خسارتهای بدنی در روز پانزدهم دی ماه سال 87 با توجه به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت اعضای مجمع، محمود امراللهی را به عنوان مدیرصندوق تامین خسارتهای بدنی تعیین کرد.

مدیرجدید صندوق تامین خسارتهای بدنی دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد با گرایش معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق(ع) است و سالها در بیمه مرکزی ایران در سمت معاون اداری و مالی و در شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در سمت مدیرعامل فعالیت داشته است.