تولید ژنراتور حرکتی به منظور تامین انرژی تجهیزات قابل حمل

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ترمونت الکتریک در نمایشگاه بین المللی CES اولین مولد انرژی قابل حمل را که تنها با تکان دادن آن انرژی تولید خواهد کرد به نمایش گذاشت.

این شارژر 255 گرمی و 9 اینچی که nPower PEG نام دارد هنگامی که فرد در حال حرکت باشد فعال شده و انرژی تولید می کند. در این صورت تنها با اتصال آن به گوشی تلفن همراه قرار دادن آن در موقعیت عمودی و انجام فعالیتهای عادی روزانه مانند راه رفتن، انرژی حرکتی فرد به انرژی الکتریکی تبدیل شده و طی یک ساعت 80 درصد از شارژ باطری تکمیل می شود.

با استفاده از آداپترهای قابل تطبیق می توان به کمک این شارژر حرکتی انرژی مورد نیاز بالغ بر 90 درصد از تجهیزات الکتریکی را از قبیل دوربینهای دیجیتال، جی پی اس، تلفن همراه و دستگاه های پخش موسیقی تامین کرد.

بر اساس گزارش گیزمگ، به گفته تولید کننده این شارژر هرچه حجم این دستگاه بیشتر باشد، به میزان انرژی تولید شده افزوده خواهد شد، اما به دلیل اینکه افزایش حجم با افزایش وزن و دشواری در حمل و نقل همراه خواهد بود، این دستگاه در ابعاد و حجم و توانایی تولید انرژی متناسب با نیاز تجهیزات الکتریکی کوچک تولید شده است.

nPower PEG به زودی و با قیمت 149 دلار در سر تا سر جهان در دسترس خواهد بود.