۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۰۰

850 هکتار اراضی دیم استان مرکزی به کشت انتظاری اختصاص یافت

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: در سال جاری 850 هکتار از اراضی دیم استان مرکزی به کشت نخود و عدس به صورت انتظاری اختصاص یافته است.

مسلم پورقاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه در این نوع کشت جوانه ‌زنی گیاه در اوایل بهار همراه با گرم شدن و رطوبت کافی زمین انجام می ‌شود، افزود: از نتایج مثبت این نوع کشت استفاده مطلوب‌‌ از رطوبت پاییز و قرار گرفتن دوره رشد با زمان مناسب بارش است که افزایش عملکردی حدود 20 درصد را نسبت به کشت بهاره دارا است.

وی گفت: سطوح قابل کشت محصولات آبی و دیمی استان مرکزی 360 هزار و 320 هزار هکتار است که محصولات آبی در 230 هزار هکتار و محصولات دیمی در 160 هزار هکتار کشت می‌ شوند.

وی گفت: سالانه 37 هزار تن انواع حبوبات از  17 هزار و 322 هکتار سطوح زیر کشت حبوبات آبی استان برداشت می شود.

پورقاسمیان تصریح کرد: سطوح زیر کشت حبوبات دیمی استان 13 هزار هکتار با برداشت چهار هزار و 500 تن حبوبات دیمی از این سطوح است.

