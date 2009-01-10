850 هکتار اراضی دیم استان مرکزی به کشت انتظاری اختصاص یافت

مسلم پورقاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه در این نوع کشت جوانه ‌زنی گیاه در اوایل بهار همراه با گرم شدن و رطوبت کافی زمین انجام می ‌شود، افزود: از نتایج مثبت این نوع کشت استفاده مطلوب‌‌ از رطوبت پاییز و قرار گرفتن دوره رشد با زمان مناسب بارش است که افزایش عملکردی حدود 20 درصد را نسبت به کشت بهاره دارا است.

وی گفت: سطوح قابل کشت محصولات آبی و دیمی استان مرکزی 360 هزار و 320 هزار هکتار است که محصولات آبی در 230 هزار هکتار و محصولات دیمی در 160 هزار هکتار کشت می‌ شوند.

وی گفت: سالانه 37 هزار تن انواع حبوبات از 17 هزار و 322 هکتار سطوح زیر کشت حبوبات آبی استان برداشت می شود.

پورقاسمیان تصریح کرد: سطوح زیر کشت حبوبات دیمی استان 13 هزار هکتار با برداشت چهار هزار و 500 تن حبوبات دیمی از این سطوح است.