نخست وزیر اسلوانی از ساخت مسجد در کشورش حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی بی 92، بورت پاهور نخست وزیر اسلوانی در دیدار با مفتی این کشور اظهار داشت که وی از ساخت نخستین مساجد در اسلوانی و یک مرکز دینی برای مسلمانان حمایت می‌کند اما ساختار ظاهری آن نباید موجبات عدم تساهل افرادی را که با ایده ساخت مسجد مخالف هستند فراهم کند.

پاهور گفت که معمارانی که برای ساخت این مساجد با آنها قرار داد بسته می‌شود باید از مسئله نگران کردن مخالفان ساخت مسجد مطلع شوند.

نخست وزیر اسلوانی همچنین اظهار داشت که ساخت مساجد باید به تحکیم شرایط جامعه ای مدرن و آزاد در اسلوانی منتهی شود.

مسلمانان در اسلوانی بیش از 30 سال است که برای ساخت مسجدی در این کشور تلاش کرده‌اند. مراسم دینی مسلمانان اسلوانی به طول معمول در مراکز اجاره‌ای ورزشی صورت می‌گیرد.

انتظار می‌رود نخستین مسجد اسلوانی در شهر لیوبلیانا نزدیک مرکز شهر ساخت شود، این درحالی است که مخالفان با ساخت مسجد اظهار می‌دارند که ساختمان مسجد با مناره‌های آن می‌تواند هویت فرهنگی شهر را از بین ببرد.