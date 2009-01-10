  1. بین الملل
۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۵۷

الجزیره انگلیسی :

نفتکش عربستان در قبال 3 میلیون دلار آزاد شده است

یک شبکه خبری اعلام کرد که عربستان سعودی برای آزادی نفتکش خود از دست دزدان دریایی سومالی مبلغ سه میلیون دلار باج پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره انگلیسی با مخابره این خبر اعلام کرد که دزدان دریایی سومالی مبلغ سه میلیون دلار باج در قبال آزادی نفتکش عربستانی "سیروس استار" دریافت کرده اند.

خبر آزادی این نفتکش روز گذشته روی تلکس خبرگزاریهای آمده بود اما مبلغی که عربستان به عنوان باج به این افراد پرداخت کرده بود اعلام نشده بود.

اینکه آیا محموله این نفتکش نیز در اختیار عربستان قرار گرفته است یا نه هنوز اعلام نشده است.

محمد سعید رئیس دزدان دریایی سومالی عصرجمعه در یک گفتگوی تلفنی با خبرگزاری فرانسه از آزاد کردن نفتکش غول پیکر سعودی "سیروس استار" و خدمه آن خبر داد. وی در این باره افزود: تمامی خدمه و نفتکش اکنون آزاد هستند.

دزدان دریایی سومالی در اواسط نوامبر 2008 میلادی نفتکش سعودی را با دو میلیون بشکه نفت ربودند و خواستار پرداخت 25 میلیون دلار برای آزادی آن شده بودند.

  

