  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۵۸

در گفتگو با مهر:

مهلت شرکت در جشنواره فرهنگی علوم پزشکی اعلام شد

مهلت شرکت در جشنواره فرهنگی علوم پزشکی اعلام شد

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی در بهمن ماه گفت: فرصت ارائه آثار دانشجویی به این جشنواره 25 دی ماه به پایان می رسد.

دکتر عصمت باروتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشجویان می توانند آثار خود را در بخشهای آزاد، ویژه دستاوردهای 30 ساله انقلاب اسلامی، ادبی و معارف، هنری، نوآوری و نشریات دانشجویی به دبیرخانه جشنواره مستقر در معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان به صورتت اینترنتی و پستی می توانند آثار خود را به جشنواره ارسال کنند.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت اضافه کرد: در صورت استقبال از جشنواره، مهلت ارائه آثار برای دانشجویان تمدید خواهد شد.

نخستین جشنواره فرهنگی دانشجویی علوم پزشکی در روزهای 15 تا 18 بهمن ماه و همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود.

کد خبر 813932

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها