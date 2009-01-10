مهلت شرکت در جشنواره فرهنگی علوم پزشکی اعلام شد

دکتر عصمت باروتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشجویان می توانند آثار خود را در بخشهای آزاد، ویژه دستاوردهای 30 ساله انقلاب اسلامی، ادبی و معارف، هنری، نوآوری و نشریات دانشجویی به دبیرخانه جشنواره مستقر در معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان به صورتت اینترنتی و پستی می توانند آثار خود را به جشنواره ارسال کنند.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت اضافه کرد: در صورت استقبال از جشنواره، مهلت ارائه آثار برای دانشجویان تمدید خواهد شد.

نخستین جشنواره فرهنگی دانشجویی علوم پزشکی در روزهای 15 تا 18 بهمن ماه و همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود.