آغاز فراخوان مقاله کنکره عاشورا پژوهی استان مرکزی

حجت الاسلام عیسی ساجدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این کنگره در بهمن ماه امسال برگزار می شود افزود: این کنگره در دو بخش عاشورا، فرصتها و آسیبها و در سه سطح تخصصی دانشجویی، طلاب و دانش آموزی برگزار می شود.

وی اضافه کرد: عناوین موضوعی بخش فرصت ‌ها شامل تحکیم ولایت ‌باوری با ارائه تصویر صحیحی از عاشورا، ارائه گونه‌ ها و شیوه‌ های صحیح عزاداری، کیفیت تبیین حماسه به منظور جمع بین شور و شعور، کیفیت راه ‌کارهای بهره ‌مندی از عاشورا پس از انقلاب و الگوپذیری انقلاب اسلامی ایران از قیام عاشورایی و عزاداری‌ های استان مرکزی است.

وی ادامه داد: عناوین موضوعی بخش آسیب ‌ها نیز شامل دیدگاه‌ های امام خمینی(ره) در مورد آسیب ‌های موجود در مراسم فعلی عزاداری، تنزل غایت عزاداری و گزارش حماسه عاشورا به شور و احساس و خرافات و چگونگی رسوخ آنها در نهضت عاشورا می باشد.

ساجدی ‌فر گفت: علاقمندان مقالات خود را حداکثر تا 12 بهمن‌ ماه سال‌ جاری به اداره ‌کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی تحویل دهند.



وی خاطر نشان کرد: این کنگره از شانزدهم بهمن ماه امسال به مدت سه روز در دانشگاه، سالن امام علی (ع) و مسجد الزهرا (س) اراک برگزار خواهد شد.