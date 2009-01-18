بسیاری از کارگران صنعت چاپ دانش تخصصی لازم را ندارند

مصطفی زمزمی مدیرعامل چاپخانه ایران فردا در گفتگو با خبرنگار مهر، مهمترین معضل چاپ در کشور را دانش کم کارکنان این صنعت دانست و گفت: اصلیترین مشکلی که ما و شاید بسیاری از چاپخانههای کشور با آن مواجهاند، دانش کم و نبود تخصص نزد کارگران صنعت چاپ است. در واقع بسیاری از کارگران این صنعت با وجود اینکه سالهاست فعالیت میکنند دانش لازم برای این حرفه را ندارند.
وی افزود: این تعداد از کارگران گاهی به مرز سنی بازنشستگی هم میرسند اما دانش لازم برای فعالیت در صنعت چاپ را کسب نمیکنند و با توجه به ورود ماشینآلات جدید این صنعت این کارگران به شغلهای کاذب کشیده میشوند.
زمزمی قدیمی بودن دستگاههای چاپ را از دیگر مشکلات این صنعت برشمرد و اضافه کرد: با این وجود ورود ماشینآلات جدید چاپ به سختی و کندی صورت میگیرد و دستگاههای ما اغلب قدیمی است و شاید تنها 10 درصد آنها نوسازی شده است.
مدیرعامل چاپخانه ایران فردا گفت: اگر خواهان تحول در صنعت چاپ هستیم، باید سراغ دستگاههای جدید برویم همان طور که در کشورهای اروپایی تنها سه یا چهار سال از ماشینآلاتشان استفاده میکنند و اتفاقاً بعد از این مدت آنها را به ما میفروشند و متاسفانه اغلب چاپخانههای ما هم بیشتر از 30 سال از یک ماشین استفاده میکنند.
وی در عین حال وجود دانشگاه چاپ را در ایران مفید توصیف کرد و افزود: البته هنوز از این دانشگاه خروجی خاصی نداشتهایم اما به نظر میرسد فارغ التحصیلان آن پای ماشینآلات چاپ نیایند چرا که آن زمان دیگر سطح توقعاتشان بالا رفته و در خوشبینانهترین حالت تنها 5 درصد آنها جذب چاپخانهها میشوند.
زمزمی اظهار امیدواری کرد که شهرک چاپ تهران و قم هرچه زودتر به بهرهبرداری برسد تا افق جدیدی در برابر صنعت چاپ کشور گشوده شود.
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