کاهش 65 درصدی قیمت پروفیل در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، با اعمال سیاستهای این سازمان مبنی بر نظارت بر کاهش قیمت کالاها و خدمات توسط واحدهای تولیدی با اثرپذیری از کاهش قیمت جهانی مواد اولیه، سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی همگام با سیاستهای دولت، طی ماه گذشته قیمت هر کیلو " پروفیل و فولاد جور" را به 6400 ریال کاهش داد که این میزان بیانگر 65 درصد کاهش قیمت این محصول نسبت به ابتدای سال جاری است.

واحدهای تولیدی درب و پنجره موظفند ضمن اعمال کاهش قیمت، از هرگونه گرانفروشی و عرضه محصولات با قیمتهای گذشته خودداری نمایند، چرا که بازرسان سازمانهای بازرگانی در سراسر کشور با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع خواهد داشت.

گفتنی است با تاکید بر بهره گیری از مشارکتهای مردمی در تامین امنیت اقتصادی جامعه، هموطنان می توانند با مشاهده هر گونه تخلف در مسائل اقتصادی و گزارش به موقع از طریق تلفن 124 و ستادهای خبری مستقر در سازمانهای بازرگانی استانها، در ساماندهی بازار کالا و خدمات راهگشا باشند.