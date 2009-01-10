  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۱۸

کاهش 65 درصدی قیمت پروفیل در بازار

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد: با افول قیمتهای جهانی طی هفته های اخیر، با پیگیری این سازمان و همکاری سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل، قیمت "پروفیل و قوطی جور" با کاهش 65 درصدی روبرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، با اعمال سیاستهای این سازمان مبنی بر نظارت بر کاهش قیمت کالاها و خدمات توسط واحدهای تولیدی با اثرپذیری از کاهش قیمت جهانی مواد اولیه، سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی همگام با سیاستهای دولت، طی ماه گذشته قیمت هر کیلو " پروفیل و فولاد جور" را به 6400 ریال کاهش داد که این میزان بیانگر 65 درصد کاهش قیمت این محصول نسبت به ابتدای سال جاری است.

واحدهای تولیدی درب و پنجره موظفند ضمن اعمال کاهش قیمت، از هرگونه گرانفروشی و عرضه محصولات با قیمتهای گذشته خودداری نمایند، چرا که بازرسان سازمانهای بازرگانی در سراسر کشور با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع خواهد داشت.

گفتنی است با تاکید بر بهره گیری از مشارکتهای مردمی در تامین امنیت اقتصادی جامعه، هموطنان می توانند با مشاهده هر گونه تخلف در مسائل اقتصادی و گزارش به موقع از طریق تلفن 124 و ستادهای خبری مستقر در سازمانهای بازرگانی استانها، در ساماندهی بازار کالا و خدمات راهگشا باشند.

کد خبر 813946

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها