پذیرش 74 نفر در ظرفیت مازاد آزمون دکتری پزشکی/ 23 دی آخرین فرصت ارسال مدارک

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی 74 نفر در ظرفیت مازاد دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 88 - 87 پذیرفته می شوند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد افرادی که اسامی آنها اعلام شده باید مدارک لازم را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 23 دی ماه به صورت حضوری و یا با پست پیشتاز به مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ارسال کنند.

با توجه به اینکه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام شده و مدرکی در زمان ثبت نام از این افراد اخذ نشده، واجدین شرایط باید مدارک مورد نیاز را برای وزارت بهداشت ارسال کنند.

اعلام اسامی این افراد به منزله قبولی نبوده و هیچگونه امتیازی برای آنها ندارد و تنها به منظور ارسال مدارک است. پس از دریافت و بررسی مدارک، اسامی دو برابر ظرفیت براساس اولویت نمره و کسب حدنصاب 80 درصدی نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد به عنوان پذیرفته شده مرحله اول در روز چهارشنبه 2 بهمن ماه سال جاری اعلام خواهد شد.

در صورتیکه در هر مرحله از آزمون و یا تحصیل مشخص شود که داوطلب واجد شرایط پذیرش نبوده است، قبولی وی منتفی شده و ضمن محرومیت از آزمون سال بعد، پرونده وی به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ارسال می شود.

به گزارش مهر، آزمون کتبی ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و دستیاری سال تحصیلی 88 - 87 روز 17 آبان با رقابت 3 هزار و 685 نفر در روز 17 آبان در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد برگزار شد.