توافق ایران و روسیه برای سوآپ گاز

غلامحسین نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای شروع عملیات سوآپ گاز با مقامات روسیه به توافقهای کلی دست پیدا کرده ایم، گفت: در صورت نهایی شدن این طرح، گاز را از شمال دریافت و در جنوب به خریداران تحویل خواهیم داد.

وزیرنفت با تاکید بر این موضوع که چارچوب سوآپ گاز هنوز بین دو کشور نهایی نشده است، افزود: مذاکره ها در این رابطه برای دست یافتن به توافق نهایی در حال انجام است .

وی در پاسخ به این سوال مهر که آیا برای سوآپ گاز با کشورهای قزاقستان و ترکمنستان هم به توافقهایی رسیده اید؟ پاسخ داد: در این رابطه تنها با روسیه به توافق رسیده ایم.

نوذری گفت: علاوه بر روسیه با مقامات کشور ترکیه هم برای ترانزیت گاز مذاکراتی انجام شده که با این وجود برای حصول تفاهم کامل، مذاکرات بین دو طرف در حال انجام است.

به گزارش مهر، یکی از برنامه های ایران برای افزایش سهم خود در بازارهای جهانی گاز، سوآپ 50 میلیون متر مکعب گاز کشورهای آسیای میانه، مرکزی و حوزه قفقاز است که از این رو برنامه ساخت خط لوله ای به نام سرخس به جاسک را دنبال می کند.

در این رابطه پیشتر حسین نقره کار شیرازی معاون امور بین الملل وزیر نفت به مهر گفته بود که ساخت این خط لوله گاز با مشارکت کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان انجام خواهد شد.