بررسی و تدوین سیاستهای کلی نظام در بخش فرهنگ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه ابعاد مختلف جنایت های ضد بشری ر‍ژیم صهیونیستی در نوار غزه بررسی و آخرین گزارشهای مربوط به مسائل این منطقه به استماع اعضا رسید.

اعضای مجمع با اعلام محکومیت شدید حملات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس به مردم بی دفاع و تحت محاصره غزه، حماسه مقاومت جانانه مردم و رزمندگان حماس را در مقابله با تهاجمات صهیونیستی ستودند.

مجمع با تقبیح سکوت معنادار مجامع بین المللی، کشورهای اروپایی درقبال این جنایات، توقف کامل حملات رژیم صهیونیستی ، عقب نشینی و رفع کامل محاصره و امدادرسانی سریع و به موقع به مردم و بویژه مراکز درمانی منطقه نوار غزه را خواستار شدند.

در ادامه جلسه امروز مجمع، پیشنهادهای اصلاحی رئیس قوه قضائیه و برخی اعضا برای اصلاح بندهایی از مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مطرح و برخی پیشنهادهای اصلاحی در مورد ترکیب اعضای کمیسیون نظارت و ضمانت اجرایی مقررات نظارت و ارزیابی شاخصهای اجرای سیاست های کلی نظام به تصویب رسید.

سپس با حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی، رئیس مرکزمدیریت حوزه علمیه قم، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، دبیر مجمع جهانی اهل بیت(ع) رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد، رئیس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاهها و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بررسی و تدوین سیاست های کلی نظام در بخش فرهنگ آغاز شد کلیات آن به تصویب رسید.

سیاست های کلی فرهنگی به مجموعه ای از جهت گیری های کلان فرهنگی برای دستیابی به اهداف آرمانی اطلاق می گردد که بستر مناسب را برای اجرایی ساختن اهداف و آرمانهای نظام فراهم می سازد و الگوهای رفتارهای فردی و اجتماعی را با اهداف نظام همسو می کند.

برنامه های پنج ساله بودجه های سالانه ، قوانین و مقررات و کارکردهای نظام فرهنگی کشور باید بر اساس سیاست های کلی فرهنگی تنظیم و ساماندهی شوند، سیاست های کلی فرهنگی نیز باید در راستای تحقق قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله کشور تهیه و تدوین گردند.