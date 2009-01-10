بانکها دستورالعمل صدور کارت خرید اعتباری را اجرا نمی کنند

مهران شریفی در گفتگو با مهر گفت: با وجود ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به بانکها مبنی بر صدور کارتهای خرید اعتباری به منظور رفاه حال مشتریان، هنوز بانکها نسبت به صدور این کارتها اقدام نکرده اند.

مدیراداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: کارت اعتباری به منظور ارائه اعتبار و تسهیلات بانک به مشتریان صادر می شود و مشتری بانک می تواند با استفاده از این کارت تنها از دستگاههای POS خرید کند، به این نحو که بانک مثلا تا سقف 600 هزار تومان به مشتری اجازه خرید می دهد.

وی ادامه داد: در این روش بانک سقفی را برای مشتری تعیین می کند و مشتری می تواند از طریق این کارت تا مبلغ تعیین شده از فروشگاه های دارای پایانه فروش خرید کند، بدون اینکه مبلغی از حساب مشتری کسر شود. به عبارت دیگر، این مبلغ توسط منابع بانک و اعتباری که بانک برای مشتری خود در نظر گرفته است، پرداخت می شود.

شریفی اضافه کرد: صورت حساب خرید پس از یک ماه توسط بانک برای مشتری ارسال می شود و با ذکر تاریخ زمان بازپرداخت و تسویه آن را مشخص می کند، این در حالی است که بانک هیچ کارمزد یا مبلغ اضافی از مشتری دریافت نمی کند.

وی بیان کرد: کارت خرید اعتباری غیر از کارت برداشت از حساب است که یک ابزار دسترسی به حساب مشتری محسوب می شود، با استفاده از کارت برداشت از حساب، مشتری تنها می تواند تا سقف موجودی خود از دستگاه های POS خرید کند و یا تا همین سقف از حساب خود از طریق دستگاههای ATM پول دریافت نماید.

به گزارش مهر، بانک مرکزی در اجرای بند 10 آئین نامه نظام بانکداری الکترونیکی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری« کارت خرید اعتباری» در شبکه بانکی کشور را به تمام بانکها ابلاغ کرده است.

براساس این دستورالعمل، کارت خرید اعتباری صرفا" در پایانه های فروش ( اعم از فیزیکی و مجازی) و برای پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده ، قابل استفاده بوده و در خودپردازها برای دریافت وجه نقد کاربرد ندارد.

با استفاده از این کارت ، وجه کالا و خدمات خریداری شده توسط بانک به فروشنده پرداخت خواهد شد و سپس درپایان ماه صورتحساب از جانب بانک برای دارنده کارت ارسال خواهد گردید. دارنده کارت حداقل ده روز از تاریخ صدور صورت حساب مهلت خواهد داشت تا وجه کالا یا خدمات خریداری شده را بدون هیچ گونه کارمزد یا سود اضافی به بانک پرداخت نماید.