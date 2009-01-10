روند اجرایی قانون در برخورد با زمین خواران ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد دهقان ظهر امروز در نشست خبری مجمع نمایندگان استان افزود: افزایش قیمت زمین و بورس بازی زمین در مناطق اطراف مشهد موجب هجوم برخی از سودجویان در این مناطق طی سالهای گذشته شده است.
وی با بیان اینکه در برخورد با زمین خواران و حفاظت از اراضی دولتی و موقوفه به هیچ وجه ضعف در قوانین وجود ندارد گفت: روند اجرای قانون و سیستم اداری مشکل دار و ضعیف است.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس گفت: ضعف در سیستم اجرایی، مهمترین دلیل تصرف اراضی دولتی و موقوفه از سوی زمین خواران و افراد ناشناس است.
دهقان سند سازیهای سوری برای اراضی دولتی و درست کردن قولنامه های سوری را از این دسته بر شمرد و گفت: علت این امر عدم برخورداری از ساز و کار مناسب و نیروی انسانی مورد نیاز از سوی سازمان مسکن و شهرسازی برای حفاظت از اراضی است به طوری که شمار نیروی انسانی سازمان مسکن و شهرسازی حتی به اندازه سازمان منابع طبیعی نیست و این امر موجب سوء استفاده سودجویان و تصرف زمین ها شده است .
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: سیستم سازمان مسکن و شهرسازی به گونه ای نیست که بتواند از اراضی ملی حفاظت کند.
وی با اشاره به مشکلات در سیستم اداری و تبانی برخی افراد و مسوولان با زمین خواران افزود: طی سالهای گذاشته بیشترین اراضی ملی به تصرف زمین خواران و سوداگران زمین درآمده است که ناشی از ضعف سیستم حفاظت از اراضی ملی است.
دهقان گفت: در همین زمینه تلاش هایی از سوی قوه قضاییه در این رابطه صورت گرفته که از آن جمله می توان به تشکیل ستاد حفاظت از اراضی ملی در خراسان رضوی اشاره کرد.
نماینده مردم چناران در مجلس گفت: انبوه اراضی موقوفه نیز مورد تهاجم زمین خواران در آمده است.
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