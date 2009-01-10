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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۰۹

2600 میلیارد تومان اعتبار به طرح مسکن مهر اختصاص یافته است

2600 میلیارد تومان اعتبار به طرح مسکن مهر اختصاص یافته است

بوشهر - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر تعاون در امور استان‌ها گفت: دولت با تخصیص دو هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار به مسکن مهر برای تمام بانک‌های عامل خط اعتباری در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر دربوشهر، سید علی علوی بعد از ظهر امروزبعد ازآیین تودیع و معارفه مدیران کل تعاون استان بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: همه این میزان اعتبار توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود و امیدواریم که در این زمینه مشکلی پیش نیاید.

وی اظهار داشت: چهار میلیون و 200 هزار نفر متقاضی مسکن مهر وارد سیستم شده‌اند که از این تعداد سه میلیون و 860 هزار نفر بررسی شدند.

قائم مقام وزیر تعاون تصریح کرد: از این تعداد تاکنون یک میلیون و 500 هزار نفر به عنوان واجد شرایط شناخته ‌شده و به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی شده‌اند که از این تعداد به یک میلیون و 350 هزار نفر زمینه داده شده است.

علوی گفت: در حال حاضر بیش از 360 هزار نفردر حال آماده سازی زمین هستند و تا حدی پیش رفتند که زمین برای ساخت به آن‌ها تحویل داده شده و از این افراد 130 هزار نفر پروانه ساخت گرفته‌اند و بیش از صد هزار نفر نیز در نوبت دریافت پروانه ساخت هستند.

وی اظهار داشت: دولت برای 42 میلیون نفر یعنی 6 دهک پائین جامعه سهام عدالت در نظر گرفته که تاکنون برای 22 میلیون نفر سهام عدالت توزیع شده است.

 
کد مطلب 813958

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