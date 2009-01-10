2600 میلیارد تومان اعتبار به طرح مسکن مهر اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر دربوشهر، سید علی علوی بعد از ظهر امروزبعد ازآیین تودیع و معارفه مدیران کل تعاون استان بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: همه این میزان اعتبار توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود و امیدواریم که در این زمینه مشکلی پیش نیاید.

وی اظهار داشت: چهار میلیون و 200 هزار نفر متقاضی مسکن مهر وارد سیستم شده‌اند که از این تعداد سه میلیون و 860 هزار نفر بررسی شدند.

قائم مقام وزیر تعاون تصریح کرد: از این تعداد تاکنون یک میلیون و 500 هزار نفر به عنوان واجد شرایط شناخته ‌شده و به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی شده‌اند که از این تعداد به یک میلیون و 350 هزار نفر زمینه داده شده است.

علوی گفت: در حال حاضر بیش از 360 هزار نفردر حال آماده سازی زمین هستند و تا حدی پیش رفتند که زمین برای ساخت به آن‌ها تحویل داده شده و از این افراد 130 هزار نفر پروانه ساخت گرفته‌اند و بیش از صد هزار نفر نیز در نوبت دریافت پروانه ساخت هستند.

وی اظهار داشت: دولت برای 42 میلیون نفر یعنی 6 دهک پائین جامعه سهام عدالت در نظر گرفته که تاکنون برای 22 میلیون نفر سهام عدالت توزیع شده است.