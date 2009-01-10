ششمین جشنواره ملی ایده های برتر در یزد برگزار می شود

محمدتقی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این جشنواره با هدف شناسایی و تجلیل از صاحبان ایده های برتر در سراسر کشور از 10 تا 13 اسفندماه جاری در پارک علم و فناوری اقبال یزد با شعار "همه چیز را همه کس می دانند" برگزار می شود.

وی افزود: مهلت ثبت نام در ششمین جشنواره ایده های برتر تا تاریخ 20 بهمن ماه سال جاری ادامه دارد و صاحبان ایده های برتر می توانند برای تکمیل اطلاعات خود به آدرس اینترنتی www.best-idea.ir مراجعه نمایند.

صادقی بیان داشت: ایده های رسیده توسط دبیرخانه جشنواره در هفت گروه فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، علوم پزشکی، کشاورزی، فرهنگ و هنر و سایر دسته بندی و کدگذاری می شود به گونه ای که فاقد اسم صاحب ایده خواهد بود و داوران با استناد به کدها، نظر خود را اعلام می کنند.

وی یادآور شد: کمیته داوری نیز با تشکیل کمیته های غربالگری اولیه جهت دسته بندی ایده ها به گروههای مختلف، تشکیل کمیته راهبری و تصمیم گیری، تشکیل کمیته های تخصصی متشکل از داوران منتخب دانشگاه و خارج از دانشگاه و کمیته نهایی جمع بندی اقدام به ارزش گذاری ایده ها خواهد کرد.

صادقی خاطرنشان کرد: در مجموع یک هزار و 118 ایده در هفت گروه توسط 22 داور در 12 جلسه داوری تخصصی و سه جلسه داوری نهایی با استناد به شاخصهای مورد نظر ارزیابی خواهند شد.