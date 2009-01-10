علیرضا نجفزاده دستیار کارگردان و برنامهریز این پروژه به خبرنگار مهر گفت: پیشتر قرار بود فیلم در تهران به پایان برسد، اما لوکیشن مناسب پیدا نکردیم و ترجیح دادیم صحنههای آخر آن را در بافت سنتی مشهد فیلمبرداری کنیم. امروز در آخرین صحنه فیلم محمد تقینژاد و دانیال براتزاده مقابل دوربین میروند.
وی افزود: حسن ایوبی از مدتی پیش تدوین "به کبودی یاس" را شروع کرده و محمود موسوینژاد صداگذاری فیلم را انجام میدهد. برای رسیدن به جشنواره امسال مشکلی نداریم، اما ممکن است در شلوغی استودیوها مراحل فنی با مشکل مواجه شود.
"به کبودی یاس" داستان زندگی شهید برونسی از سرداران بزرگ دفاع مقدس است. فیلمنامه را اردکانی نوشته و بخشهایی از آن در خراسان و بخشهایی در شهرک دفاع مقدس فیلمبرداری شده و بازیگران فیلم از بازیگران تئاتر خراسان هستند.
عوامل "به کبودی یاس" عبارتند از فیلمبردار: محمدتقی پاکسیما، صدابردار: عباس رستگارپور، طراح گریم: محسن ملکی، طراح صحنه و لباس جنگ: حمید شهیری و شهر: مهدی دیلمی، آهنگساز: کامبیز روشنروان و مدیران تولید: حسین ناهید و حسین عباسی.
نظر شما