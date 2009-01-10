کمک 10 میلیون تومانی دانش آموزان بابلی به کودکان غزه

به گزارش خبرنگار مهر در بابل ، مدیر سازمان دانش آموزی بابل ظهر شنبه در مراسم جمع آوری کمک های دانش آموزان بابل اظهار داشت: شهرستان بابل دارای 85 هزار دانش آموز بوده که در بیش از 500 مدرسه مشغول تحصیل هستند.

محمدعباس زاده اظهار داشت: صندوق حمایت از کودکان و دانش آموزان بی دفاع غزه از دو هفته قبل در مدارس بابل نصب شده است تا دانش آموزان کمکهای نقدی خویش را داخل این صندوق ها بیاندازند.

وی افزود: در حال حاضر 160 مدرسه صندوق های خویش را به سازمان دانش آموزی تحویل دادند که از این صندوق ها مبلغ 10 میلیون تومان کمکهای دانش آموزان جمع آوری شد.

عباس زاده با اشاره به اینکه تاکنون 340 مدرسه بابل صندوق های خویش را تحویل نداده اند، افزود: پیش بینی می شود در آینده این کمکها به صورت چشمگیری افزایش یابد.

مدیر سازمان دانش آموزی بابل با انتقاد از سکوت کشورهای اسلامی در برابر جنایات صهیونیستها بیان داشت: سکوت کشورهای اسلامی سبب تشدید ظلم و ستم صهیونیستها نسبت به مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین خواهد شد.

عباس زاده از کودکان و دانش آموزان بابلی خواست نسبت به همنوعان دینی خویش بی تفاوت نباشند و همواره با کمک های خویش آنها را مورد حمایت قرار دهند.