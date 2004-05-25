خرازي با رييس جمهوري و وزير امور خارجه لهستان ديدار خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، قرار است سيد كمال خرازي وزير امور خارجه در اين سفر يك روزه با الكساندر كواشينوفسكي (Aleksander kwasniewski ) رييس جمهوري و ولويد زميرز سيموزويچ وزير امور خارجه لهستان درباره روابط دوجانبه و ارتقاء سطح همكاري هاي في مابين ، همكاريهاي منطقه اي و بين المللي بويژه تحولات عراق و موضوعات مورد علاقه طرفين بحث و تبادل نظر كند .



روابط ايران و لهستان به خاطر استقرار نيروهاي لهستاني در مناطق شيعه نشين پس از اشغال عراق روند رو به رشدي داشته است .

سفرخرازي به لهستان پس از سفر به كشورهاي بلژيك ، ايتاليا ، فرانسه ، انگليس ، جمهوري چك ، آلمان ، ايرلند ، روسيه و همچنين سفر به مغرب و الجزاير صورت مي گيرد .



دكتر مجيد ملكان كارشناس مسائل اروپا در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر در خصوص سفر خرازي به لهستان و ديگر كشورهاي اروپايي گفت : لهستان جزء ده كشور اروپايي است كه به تازگي به اتحاديه اروپا پيوسته و اين نشان مي دهد كه اين موضوع نشان از سياستهاي جديد اين كشور براي داخل شدن در بحرانها و معادلات اقتصادي و سياسي جهان در كنار ساير كشورهاي اروپايي است .



ملكان تصريح كرد : همكاري و گسترش روابط ايران با اتحاديه اروپا و اعضاي جديد اين اتحاديه و انسجام در اتحاديه اروپا مي تواند از فشارها و تاثيرات آمريكا بر روابط ايران و اتحاديه اروپا بكاهد .

فرايند كشورهاي اتحاديه اروپا نسبت به ايران در موقعيت معقول تري قرار دارد و اروپاي منسجم تر و گسترده تر، هيچگاه تسليم سياستهاي يك جانبه گرايانه آمريكا در قبال ايران نخواهد شد .



اين كارشناس مسائل اروپا تصريح كرد : از آنجايي كه ايران درهمسايگي عراق قرار دارد و براي شركت دربازسازي عراق ابرازعلاقه كرده است لذا اين كشور كه حفاظت از مرزهاي عراق را بر عهده دارد براي ايران اهميت خاصي قائل است و به ايجاد روابط دوستانه با تهران علاقه مند است .



وي افزود : درست است كه لهستان درمسئله عراق از آمريكا حمايت كرد اما اين بيشتر به اين دليل است كه هنوز سياست خارجي واحدي براي اتحاديه اروپا تعريف نشده است. اتحاديه اروپا به خصوص درمسئله عراق اختلاف نظر زيادي داشت و نتوانست يك سياست واحد اتخاذ كند .



ملكان افزود : يكي ديگر از دلايلي كه سبب علاقه لهستان به ايجاد روابط با ايران شده است مرزگسترده اي ايران با عراق است از سوي ديگر از آنجايي كه نيروهاي لهستاني بيشتر در مناطق شيعه نشين از قبيل نجف و كربلا متمركز هستند و اين مناطق براي ايران اهميت خاصي دارد بنابراين نقش ايران در استقرار امنيت درعراق اهميت زيادي دارد .



ليتواني ، لتوني ، قبرس ، اسلواكي ، اسلووني ، لهستان ، استوني ، مالت ، چك و مجارستان ده كشوري هستند كه به تازگي به عضويت اتحاديه اروپايي در آمده اند و شمار اعضاي اتحاديه اروپايي به 25 كشور رسيد .