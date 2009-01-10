هجوم ناگهانی خودروها به مراکز معاینه فنی عامل ترافیک این مراکز است

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: این ازدحام در حالی است که پیش از این در 9 ماه گذشته 80 درصد ظرفیت مراکز ما خالی بوده و شهروندان و مسوولان ذیربط تصورشان از معاینه فنی این است که فکر می کنند فقط در فصل زمستان البته آن هم زمانی که آلودگی هوا شدت پیدا می کند باید به این امر اقدام کنند.

وحید نوروزی با اشاره به ساعات کار مراکز معاینه فنی که تعداد آنها 9 واحد است اظهار داشت: با توجه به این ازدحام شهروندان و طولانی شدن صفها ساعات فعالیت مراکز معاینه فنی رابه 17 ساعت در روز افزایش داده ایم و کارمندان این مراکز در 2 شیفت خدمات ارائه می دهند.

در حال حاضر 5/2 میلیون دستگاه خودرو در تهران باید معاینه فنی شوند. بر اساس قانون پلیس می تواند خودروهای بالای 2 سال را در صورت نداشتن برچسب معاینه فنی به مبلغ 7 هزار تومان جریمه کند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهرداری تهران با اشاره به سیاستهای معاینه فنی شهرداری تهران در سال آینده گفت: هر چند امسال در حوزه معاینه فنی با ازدحام و ترافیک مواجه بودیم و این ازدحام مشکلاتی را در زمینه های مختلف ایجاد می کرد اما سال آینده از طریق تلفن و اینترنت هماهنگیهای لازم بین شهروندان و مراکز معاینه فنی را ایجاد و به مالکان خودرو اطلاع خواهیم داد در تاریخ و ساعت مشخص به مرکز تعیین شده مراجعه کنند و صفهای کنونی تکرار نخواهد شد.

وحید نوروزی با انتقاد از عملکرد دستگاههای متولی در حوزه آلودگی هوای تهران تاکید کرد: معاینه فنی صرفا برای فصل زمستان نبوده و دستگاهها باید در تمام فصول سال هماهنگیهای لازم در این زمینه را به وجود بیاورند.